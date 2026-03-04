　日本女子代表(なでしこジャパン)は4日、女子アジアカップのグループリーグ第1節で台湾女子代表と対戦する。日本時間午後2時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。

　日本の予想布陣は4-3-3。GKは山下杏也加、4バックは左からDF北川ひかる、DF南萌華、DF高橋はな、DF清水梨紗。アンカーはMF長野風花、インサイドハーフはMF長谷川唯、MF谷川萌々子。前線3人は左からMF藤野あおば、FW田中美南、MF浜野まいかが並ぶとみられる。

　女子アジア杯は今回で21度目の開催。日本はタイと並んで最多17度目の出場となる。優勝は2014年、18年と二度経験。前回大会はベスト4だった。

　今大会は来年にブラジルで行われるブラジル女子ワールドカップのアジア最終予選も兼ねている。12チーム中上位6チームが出場権を獲得。さらに2チームが大陸間プレーオフにて出場権を懸けた戦いに参加できる。また、28年ロサンゼルスオリンピック2次予選も兼ねており、グループリーグを突破した8チームが最終予選に進出する。

<出場メンバー>

[日本]

▽先発

GK 1 山下杏也加(マンチェスター・シティ)

DF 2 清水梨紗(リバプール)

DF 3 南萌華(ブライトン)

DF 5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)

DF 13 北川ひかる(エバートン)

MF 10 長野風花(リバプール)

MF 14 長谷川唯(マンチェスター・シティ/Cap)

MF 15 藤野あおば(マンチェスター・シティ)

MF 17 浜野まいか(トッテナム)

MF 19 谷川萌々子(バイエルン)

FW 11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)

▽控え

GK 12 平尾知佳(グラナダ)

GK 23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)

DF 4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)

DF 6 古賀塔子(トッテナム)

DF 16 山本柚月(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)

DF 21 守屋都弥(ユタ・ロイヤルズ)

DF 22 石川璃音(エバートン)

MF 7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド)

MF 8 清家貴子(ブライトン)

MF 18 林穂之香(エバートン)

MF 20 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)

MF 24 成宮唯(INAC神戸レオネッサ)

FW 9 植木理子(ウエスト・ハム)

FW 25 千葉玲海菜(フランクフルト)

FW 26 土方麻椰(アストン・ビラ)

監督

ニルス・ニールセン