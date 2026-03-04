なでしこJの女子アジア杯GL初戦スタメン発表! 2大会ぶり3度目のアジア覇者へ…台湾戦で長谷川唯、谷川萌々子ら先発入り
日本女子代表(なでしこジャパン)は4日、女子アジアカップのグループリーグ第1節で台湾女子代表と対戦する。日本時間午後2時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
日本の予想布陣は4-3-3。GKは山下杏也加、4バックは左からDF北川ひかる、DF南萌華、DF高橋はな、DF清水梨紗。アンカーはMF長野風花、インサイドハーフはMF長谷川唯、MF谷川萌々子。前線3人は左からMF藤野あおば、FW田中美南、MF浜野まいかが並ぶとみられる。
女子アジア杯は今回で21度目の開催。日本はタイと並んで最多17度目の出場となる。優勝は2014年、18年と二度経験。前回大会はベスト4だった。
今大会は来年にブラジルで行われるブラジル女子ワールドカップのアジア最終予選も兼ねている。12チーム中上位6チームが出場権を獲得。さらに2チームが大陸間プレーオフにて出場権を懸けた戦いに参加できる。また、28年ロサンゼルスオリンピック2次予選も兼ねており、グループリーグを突破した8チームが最終予選に進出する。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 山下杏也加(マンチェスター・シティ)
DF 2 清水梨紗(リバプール)
DF 3 南萌華(ブライトン)
DF 5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)
DF 13 北川ひかる(エバートン)
MF 10 長野風花(リバプール)
MF 14 長谷川唯(マンチェスター・シティ/Cap)
MF 15 藤野あおば(マンチェスター・シティ)
MF 17 浜野まいか(トッテナム)
MF 19 谷川萌々子(バイエルン)
FW 11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)
▽控え
GK 12 平尾知佳(グラナダ)
GK 23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)
DF 4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)
DF 6 古賀塔子(トッテナム)
DF 16 山本柚月(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
DF 21 守屋都弥(ユタ・ロイヤルズ)
DF 22 石川璃音(エバートン)
MF 7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド)
MF 8 清家貴子(ブライトン)
MF 18 林穂之香(エバートン)
MF 20 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)
MF 24 成宮唯(INAC神戸レオネッサ)
FW 9 植木理子(ウエスト・ハム)
FW 25 千葉玲海菜(フランクフルト)
FW 26 土方麻椰(アストン・ビラ)
監督
ニルス・ニールセン
