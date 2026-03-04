なでしこJの女子アジア杯GL初戦スタメン発表! 2大会ぶり3度目のアジア覇者へ…台湾戦で長谷川唯、谷川萌々子ら先発入り

なでしこJの女子アジア杯GL初戦スタメン発表! 2大会ぶり3度目のアジア覇者へ…台湾戦で長谷川唯、谷川萌々子ら先発入り