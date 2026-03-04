ブルズが昨年王者サンダーと対戦…終盤食らいつくもチームは惜敗、河村は出場時間を得られず

3月4日（現地時間3日）、河村勇輝が所属するシカゴ・ブルズはホームに、昨シーズンの王者で現在ウエスタンカンファレンス1位のオクラホマシティー・サンダーを迎えた。

河村は同1日のミルウォーキー・バックス戦に続きベンチ入りした。ブルズはジョシュ・ギディー、マタス・ブゼリス、ガーション・ヤブセレ、トレ・ジョーンズ、アイザック・オコロが先発出場。一方でサンダーは、ルーゲンツ・ドート、チェット・ホルムグレン、アイザイア・ジョー、アーロン・ウィギンズ、ケイソン・ウォレスがスターターに名を連ね、エースのシェイ・ギルジャス・アレクサンダーは腹部の負傷で欠場した。

2月は11連敗を喫するなど現在25勝36敗でイースタンカンファレンス12位に位置するブルズ。昨年王者を相手に第1クォーターで22－26と4点リードを許すも、昨年王者相手にヤブセレが前半だけで15得点をマークしチームをけん引。54－55の1点差で試合を折り返す。

後半に入るとサンダーに先手を奪われながらも、ブルズが1ケタ得点差で食らいつく展開が続く。しかし、ギディとブゼリスが立て続けに負傷し一時ロッカールームへ下がるトラブルに見舞われ、得点源を欠く中、最終クォーターもターンオーバーから失点が続き2ケタ得点差に。終盤にコリン・セクストンが得点を重ね点差を詰めるも、108－116で敗戦となった。

ブルズはセクストンがベンチスタートながらチームハイの20得点をマーク。ヤブセレが18得点を挙げた。河村はプレータイムを得られず最後までベンチを温め試合を終えた。

■試合結果



オクラホマシティー・サンダー 116－108 シカゴ・ブルズ



OKC｜26｜29｜32｜29｜＝116



CHI｜22｜32｜22｜32｜＝108



Collin turns on the jets to beat the first half buzzer!@CollinSexton02 | @CHSN_Bulls pic.twitter.com/TDvvgooiBu

- Chicago Bulls (@chicagobulls) March 4, 2026

【動画】サンダーディフェンスを切り裂くブルズのセクストン