「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」４日午後１時現在で東洋エンジニアリング<6330.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



東洋エンジは大幅安で３日続落。今年に入ってから中国のレアアース輸出規制に絡み同関連銘柄を物色する動きが加速したが、南鳥島沖でのレアアース泥採掘事業に参画している同社はその象徴株にも位置付けられ、１月１６日に８７６０円の高値に買われた。しかし、その後は大幅な調整を強いられる状況となっている。直近では信用で買っていた向きの投げ売りも出て下げ足を強めている。現状は押し目に買い向かう動きも限られており、売り物が切れるまで下値模索の動きを余儀なくされそうだ。



出所：MINKABU PRESS