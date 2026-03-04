7月に開催される『ぎおん柏崎まつり 海の大花火大会』の有料観覧席の申し込みが3月10日から始まります。



長岡や片貝と並ぶ越後三大花火で知られる『ぎおん柏崎まつり 海の大花火大会』は7月26日(日)に開催されます。柏崎市は、市民などを対象とした有料観覧席の先行予約を3月10日(火)から、一般予約を4月17日(金)から始めます。圧巻の尺玉100発一斉、三尺玉など約1万6千発の打ち上げを予定しています。



例年、イス・テーブル席となっていたエリアについては、砂浜エリアと舗装エリアに分けて販売します。



また、開催に伴う資材費や人件費の高騰で2000～9000円値上げされています。3日に開かれた柏崎市長会見で、桜井市長は「ご理解を賜りたい」とコメントしています。



チケットは、有料観覧席予約センターに直接来店・郵送などを行うか、インターネットで申し込みをすることができます。



【席種（税込み）】

マス席（定員5人） 35,000円

砂浜エリア：テーブル席（定員6人） 42,000円

舗装エリア：テーブル席（定員6人） 45,000円

階段席（定員2人） 15,000円

ベンチ席（定員2人） 16,000円

※申込数が各席種の設定数を超えた場合は抽選