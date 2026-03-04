◇親善試合 アメリカ代表 15-1 サンフランシスコ・ジャイアンツ（日本時間4日、スコッツデール スタジアム）

2026年WBCに出場するアメリカ代表が日本時間4日、サンフランシスコ・ジャイアンツと親善試合を行い、19安打15得点と猛打爆発で大勝しました。

アメリカ代表は初回に1番ボビー・ウィットJr.選手(ロイヤルズ)がヒット、2番ブライス・ハーパー選手(フィリーズ)が2塁打で無死2、3塁とすると、3番アーロン・ジャッジ選手(ヤンキース)が2点タイムリーヒットを放ち、幸先よく先制します。

4回には、5番アレックス・ブレグマン選手(カブス)が左中間にソロ、さらに5回にはハーパー選手が2点タイムリー、その後も回を進めても打線の勢いは止まらずロマン・アンソニー選手(レッドソックス)の本塁打やカル・ローリー（マリナーズ）選手のタイムリーなども飛び出し、終わってみれば19安打15得点で大勝しました。

▽アメリカ代表のオーダー1番ボビー・ウィットJr.(ショート)2番ブライス・ハーパー(ファースト)3番アーロン・ジャッジ(ライト)4番カイル・シュワバー(DH)5番アレックス・ブレグマン(サード)6番カル・ローリー(キャッチャー)7番ロマン・アンソニー(レフト)8番バイロン・バクストン(センター)9番ブライス・チュラング(セカンド)先発ポール・スキーンズ