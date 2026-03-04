２０１９年の2月に、ステージ4の口腔がん(舌がん)と診断されたことを公表し、舌の6割以上を切除し、再建手術。その後、同年４月には「食道がん」も判明し、手術で治療を行った、歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。

病院に行ったことを報告しました。



堀ちえみさんは「本日は整形外科・皮膚科・リウマチ科の受診。」と、投稿。



続けて「腰の方はこのところ、良くなってきており、『急にかがむ』など…いくつかの動作や体勢を除いては、痛みが取れてきて、随分とラクになりました。」と、記しました。





そして「あの足腰の痛みから、かなり開放され、メンタル的にもラクに。」「この何日間かで、背筋を伸ばしても、逆にそっと前屈しても、痛みが出にくくなりました。」と、綴りました。





堀ちえみさんは「痛み止めとは違う、お薬を増やしたのと、鍼治療の効果もあったのかな。」と、投稿。



続けて「鍼は思い切り脚のキワキワを、打っていただきましたが、それが効果テキメンでした。」「なので本日はブロック注射は、しないで済みました」と、綴りました。



そして「皮膚科は変わらず、お薬をいただき次回の予約。」「花粉症が出なくなったので、一年中飲んでいたお薬も、何ヶ月か量を減らし始めました。」「そしてもう今は飲んでません それでも大丈夫になりました。」と、明かしました。







堀ちえみさんは「リウマチ科の方も今回は数値もよく、CRPの値も0.22。」「めちゃくちゃ絶好調でした」と、投稿。



続けて「…と、とっても良くなってきたのだけど。寒暖差でなんとなく身体が怠く やたらと眠い」「季節の変わり目は、年々何かと大変であります。」と、綴っています。







