小学館と同社運営の漫画アプリ「マンガワン」を巡るコンプライアンス問題が深刻化している。４日、人気漫画「ＢＬＡＣＫ ＬＡＧＯＯＮ」の関連プロジェクトの中止が発表され、著名作家らによる配信停止の申し入れが相次ぐなど波紋が広がっている。

主催者は公式サイトを通じ、「ＢＬＡＣＫ ＬＡＧＯＯＮ」の展示・物販イベントの中止を正式に公表した。事務局は小学館側の監修体制及び権利運用における混乱を中止の理由に挙げている。

小学館は先月２８日、過去に児童買春・ポルノ禁止法違反等で有罪判決を受け、「堕天作戦」の連載を中止していた原作者を、名義を変更して連載漫画「常人仮面」の原作者として起用していたとして、連載停止と単行本の出荷停止を決定した。２日には、別作品「星霜の心理士」の原作者についても過去に強制わいせつ罪で有罪判決を受けていた人物だったとして、更新停止と第三者委員会の設置を公表している。

こうした同社の運営姿勢に対し、他作品の作者らからは批判の声が上がっている。「あさひなぐ」の作者・こざき亜衣氏は自身の公式アカウントで同アプリにおける全著作の配信停止を小学館側に申し入れ、受理されたことを明らかにした。「二月の勝者ー絶対合格の教室ー」の作者・高瀬志帆氏も、同アプリでの作品の公開停止を公表した。

出版物以外の行事にも影響は及び、３日に予定されていた「第７１回小学館漫画賞」の贈賞式が開催直前に急きょ延期される事態となった。同社は「諸般の事情」としているが、一連の不祥事を受けた自粛措置とみられる。小学館は「人権・コンプライアンス意識の欠如があった」として組織改革を表明しているが、看板作家の離反とイベントの中止が続いている。