2026年5月30日（土）・5月31日（日）の2日間にわたり日比谷公園とその周辺施設で開催される無料音楽イベント＜日比谷音楽祭2026＞の第二弾出演アーティストが発表された。

＜日比谷音楽祭＞は、「素晴らしい音楽を生の演奏で聴く機会を“無料”で誰もに開かれたかたちでつくり、音楽による感動体験を届けたい」という音楽プロデューサー亀田誠治の想いをきっかけとして2019年に誕生し、今年で開催8年目を迎える。今年は長年最大キャパのステージとして使用してきた野音が改修工事のため、新たに東京国際フォーラム ホール A を会場に加え、有楽町や丸の内にもエリアを広げるかたちとなった。

出演アーティスト第二弾には世代やジャンルを超えた8組の出演が決定。新しい学校のリーダーズ、浜野謙太率いる在日ファンクをはじめ、標高3000m付近の山荘ライブなど登山と音楽活動を並行する異色の5人組・スーパー登山部が参加。さらに怒髪天はアコースティックセッションとして登場する。また、日本と世界各地に別れて暮らしながら活動を持続する日本とアルゼンチンの混成バンド・GAIA & Friends Session、毎年和楽器の素晴らしさを伝えてくれる粋蓮らも出演。そして、9歳で初年度の日比谷音楽祭に参加して以降皆勤賞でLA在住の若手ドラマー・YOYOKA、半粼美子らが出演する。今後も出演アーティストは追加発表予定だ。

日比谷音楽祭は、参加者に無料で気軽に楽しんでもらうためにチケットの販売はせず、運営資金を企業からの協賛金、クラウドファンディングや募金（寄付）など広い範囲からの支援金でまかなっている。今年も支援・賛同企業や、応援してくれる人々からの寄付を募集しているとのこと。

なお、本日3月4日（水）21時半頃から、第二弾出演アーティスト発表に際して、実行委員長を務める亀田誠治が日比谷音楽祭YouTubeチャンネルで生配信。発表アーティスト情報やアーティストに対する想いなどを語る。

◆ ◆ ◆

■アーティストコメント

■新しい学校のリーダーズ

日比谷音楽祭に初めて出演させて頂きます！新しい学校のリーダーズです！

初めましての方々、そしてエキサイティングな音楽との出会い・融合の予感にワクワクワキワキしています。この空間だからこそ生まれるエネルギーの循環を存分に味わい尽くしたいと思っております！

■GAIA & Friends Session

日比谷音楽祭に出演出来ます事、大変光栄に思います。今回は、2023年小音楽堂で演奏し、2024年結成20周年で幕を閉じたバンドサウンドの GAIA CUATRO とは一味違う GAIA and Friends に、ギターの鬼怒無月さんを招いてよりアコースティックサウンドをお届けします。ご期待ください、一緒に楽しみましょう、有り難う御座います

■粋蓮

和楽器デュオ『粋蓮（すいれん）』です。

私たちは、日本の楽器・尺八・琵琶・二十五絃箏の他に、歌も歌うデュオグループ。

今年もご縁をいただき、皆様に私たちの音楽をお届けできることになりました。

是非、今を生きる日本の音に会いにいらしてください。

実際に見て聞いていただくと、知ることのなかった和楽器の世界に会えるかもしれません！！ 粋蓮のステージを、是非お楽しみください♪

Evoto

■スーパー登山部

おはよう山！ スーパー登山部です。

この度、初めて日比谷音楽祭に参加させていただきます！

野音のある日比谷公園は、風に揺れる葉っぱの音や、動物たちの気配も感じられる、東京の中でも自然豊かで、好きな場所です。

超低山ではありますが、「三笠山」という山もあります。

当日は、日比谷の空の下で、音楽と一緒に、あたたかい時間をみなさんと分かち合えたら嬉しいです。

■怒髪天アコースティックセッション

日比谷音楽祭お誘い頂きありがとうございます。お子様からご年配の方まで楽しんで頂けるような曲をたくさん持っていきますのでお楽しみに！日比谷歌団より。（怒髪天）

■半粼美子

心に風を入れる、音楽が生まれる、ステージから、ブースから、木々や風、鳥たちの音楽。毎年、循環しながら進化していく無二の音楽祭。

今年もそんな日比谷音楽祭のステージの一端を担える喜びをひしひしと感じています。

実行委員長の亀田誠治さんをはじめとするチームスタッフの皆さま、アーティストの皆さまと、ご来場の皆さまと、新たなる景色で響き合えることを楽しみにしています！

■YOYOKA

第一回目から出演させていただいている、大好きな日比谷音楽祭に今年も出演できることをとても嬉しく思っています。

日本のみなさんの前で演奏できることがとても楽しみです！

この1年間、積み重ねてきた経験や成長をみなさんに感じていただけるよう頑張ります！

◆ ◆ ◆

■実行委員長 亀田誠治コメント

最近、歳のせいか涙もろいです。先週末「NHK のど自慢チャンピオン大会 2026」の審査員をやらせていただいたのだけど、出演された一般の方々の歌が上手いだけではなく、一人一人の人生のストーリーに感動してたくさん笑い、たくさん泣きました。そういえば、ミラノ・コルティナ 2026 オリンピックでも、アスリートの生み出す美しい技に感動して、技が決まるたびに涙が溢れました。そして感動は、水面の波動のようにどんどん広がって、人々を幸せにして、勇気をくれたり、背中を押してくれたりするのだなあと思いました。オリンピックに「のど自慢」、僕らは、何気なく日常に寄り添っているものから様々な感動をもらっているんだなあ。日比谷音楽祭もそんな感動を伝える場になりたいなあと、心から思いました。

日比谷音楽祭は無料です。

それは感動体験を一人でも多くの人に味わってもらって、豊かな人生の水やりになって欲しいという思いからです。

第二弾アーティスト発表もこんな感動を届けてくれる素晴らしいアーティストばかりです。

日比谷音楽祭実行委員長

亀田誠治

◆ ◆ ◆

■＜日比谷音楽祭 2026＞

日程：2026年5月30日(土) / 5月31日(日)

※雨天決行。荒天、災害時の場合は中止。但し、会場によっては、天候により一時中断、会場変更、もしくは、中止になる場合もございます。 会場：

日比谷公園（〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園）

芝庭広場 / 健康広場 / 草地広場 / にれのき広場 / 第一花壇 / 日比谷図書文化館大ホール・小ホール他（予定）

東京ミッドタウン日比谷（〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2）

日比谷ステップ広場・パークビューガーデン

東京国際フォーラム（〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1）

ホール A 料金：無料 ※飲食出店等一部有料プログラムあり

主催：日比谷音楽祭実行委員会 / 一般社団法人日比谷音楽祭

企画制作：有限会社誠屋 / THE FOREST

制作協力：有限会社 nendo

協力：株式会社イープラス / 株式会社サニーサイドアップ / ぴあ株式会社 / 一般社団法人日比谷エリアマネジメント / 株式会社山野楽器 / 株式会社ローソンエンタテインメント

クラウドファンディング協力：READYFOR

運営：一般社団法人コンサートプロモーターズ協会

実行委員長：亀田誠治

実行委員会：一般社団法人共同通信社 / 株式会社共立 / 一般社団法人コンサートプロモーターズ協会 / 大星ビル管理株式会社 / 千代田区立日比谷図書文化館 / 株式会社帝国ホテル / 公益財団法人東京都公園協会 / 東宝株式会社 / 株式会社ニッポン放送 / 一般社団法人日本音楽事業者協会 / 一般社団法人日本音楽制作者連盟 / 日本生命保険相互会社 / 一般社団法人日本レコード協会 / 株式会社日比谷松本楼 / フェリーチェガーデン日比谷 / 三井不動産株式会社

事務局：一般社団法人日比谷音楽祭 / 公益財団法人東京都公園協会（日比谷公園 SC）/ 有限会社誠屋

制作委員会：一般社団法人コンサートプロモーターズ協会 / 株式会社ザ・フォレスト / 有限会社 nendo / 日比谷公園

アドバイザリーボード：安倍 寧（音楽評論家） / ミッキー吉野（キーボードプレーヤー・作編曲家） / 南こうせつ（シンガーソングライター）/ 湯川れい子（音楽評論家・作詞家） 特別協賛：サントリー株式会社

環境パートナー協賛：アスエネ株式会社

協賛：三井不動産株式会社 / 一般社団法人日比谷エリアマネジメント / 有限会社誠屋 / 大日本印刷株式会社 株式会社ルートート / AURAL SONIC / ＳＣＳＫ株式会社 / 武蔵大学 / 弁護士法人緒方法律事務所 / 渡辺パイプ株式会社 / 株式会社FRACORA / 株式会社ナリス化粧品 / みずほ証券株式会社 株式会社 Proton Investment / 一般財団法人 服部真二 文化・スポーツ財団 / 株式会社イープラス / ぴあ株式会社 / 株式会社360CONCEPT / トヨタ不動産株式会社 / 旭化成ホームズ株式会社 / 株式会社ローソンエンタテインメント / 超図書館総合研究所

シティユーワ法律事務所 / 一般社団法人コンサートプロモーターズ協会 / 一般社団法人日本音楽事業者協会 / 一般社団法人日本音楽制作者連盟

東京南ロータリークラブ

音楽マーケット協賛：株式会社山野楽器 ・公式ウェブサイト：https://hibiyamusicfes.jp

・公式 SNS：@hibiyamusicfes @hibiyamusicfes @hibiyamusicfes ■協賛社の募集について

日比谷音楽祭は、誰もに無料で楽しんでいただくために、チケットの販売は行っておりません。そのため運営費を、企業様からの協賛金、クラウドファンディングや募金（寄付）による支援金によってまかなっています。日比谷音楽祭 2026 の開催に向けて、ご支援・ご賛同いただける企業様を募集しています。ご興味をお持ちいただけましたら、お気軽にお問い合わせください。

・お問い合わせ先：info@hibiyamusicfes.jp

・企業協賛について(日比谷音楽祭オフィシャルサイト)：https://hibiyamusicfes.jp/2026/support/sponsor/ ■募金について

日比谷音楽祭は、企業協賛やクラウドファンディングだけでなく、寄付によるご支援もお願いしています。クラウドファンディングのようなご支援に対してのリターンはありませんが、登録などの手続きが不要なため、シンプルに支援を行っていただけます。また時期を問わず年間を通じてご支援いただくことができます。

日比谷音楽祭を継続的に開催していくためには、皆様のご支援が不可欠です。

詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。どうぞ、応援・ご支援よろしくお願いいたします。

・募金について（日比谷音楽祭オフィシャルサイト）：https://hibiyamusicfes.jp/2026/support/donation/

※クラウドファンディングは、3月下旬スタート予定です

◆＜日比谷音楽祭＞オフィシャルサイト