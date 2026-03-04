lecca、メジャーデビュー20周年公演開催決定
leccaが、メジャーデビュー20周年を記念した＜lecca 20th Anniversary Live “Dreamers”＞を、6月28日(日)に大阪城音楽堂にて開催することが発表された。
leccaは東京都議会議員の活動を経て、2022年に音楽活動を再開させ、今年2026年にメジャーデビュー20周年を迎える。それにむけて、2025年より1年をかけて巡る＜lecca Road to 20th Anniversary Live Tour＞を開催している。
DJとダンサーで巡るDancehallツアー、3Pバンドで巡るMessengerツアー、フルバンドで巡るAwesomeツアーと、3つの異なるテーマとコンセプトで全国14都市を巡るRoad toツアーを経て、辿り着く周年公演“Dreamers”。
長い旅の先に辿り着いた20周年を記念して開催される凝縮された濃密な一夜限りの特別な公演に期待が高まる。現在、チケットはファンクラブ先行で受付中だ。
＜lecca 20th Anniversary Live “Dreamers”＞
【日程】
2026年6月28日(日) 開場15:30 開演16:30
【会場】
大阪城音楽堂(大阪府大阪市中央区大阪城3番11号 大阪城公園内)
【券種・価格】
◆FC会員限定：プレミアムチケット 12,000円(税込)
※lecca mania (ファンクラブ) 会員限定チケット
※1名2枚まで購入可 (お連れ様は非会員の方でも可)
※前方5列目まで確約
※直筆サイン入り特典付き(会場引き換え)
◆指定席 8,800円(税込)
※1名4枚まで購入可
【チケット受付情報】
▼プレミアムチケット FC最速抽選先行実施中
入会はこちら：https://leccamania.com/
受付期間：2026年3月4日(水) 12:30 〜 3月11日(水) 23:59まで
