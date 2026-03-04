外務省がXに動画を投稿

元メジャーリーガーの川崎宗則が外務省の公式Xに登場。カナダのマーク・カーニー首相の来日に寄せて、動画でメッセージを送ると、ファンも注目している。

英語で「私は川崎宗則です」と自己紹介して登場した川崎。両手でサムズアップして、「カナダ GOOD！」とアピールした。動画を投稿した外務省公式Xは「マーク・カーニー・カナダ首相及び同令夫人の訪日に際し、#カナダ に本拠地を置く唯一のメジャーリーグ球団である #トロント・ブルージェイズ に所属していたプロ野球選手、#川崎宗則選手 がメッセージを寄せてくださいました」と紹介している。

川崎はカナダ時代について「いい思い出がたくさんあります」と振り返ると、「私の息子はトロントで生まれました。息子の名前はエアックです」とエピソードを英語で披露。最後は日本語で「カナダの人は温かくて熱くて非常に優しいです。日本とカナダがこれからも家族のようないい関係でいることを願っています」と熱く語っていた。

意外な縁を感じるこの投稿にはファンから「外務省のアカウントにムネリン出てきたから何かやらかしたと思ったら違ったwwwww」「ムネリンはカナダ親善大使もできそうだね」「外務省公式アカウントにムネリン出演というだけでもう絵面が面白すぎる しかも真面目に喋ってるw」「人選◎過ぎる」といった声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）