Bialystocksが、フジテレビ系連続ドラマ『ラムネモンキー』のオリジナルサウンドトラックを、本日3月4日にCDおよびストリーミング配信でリリースした。Bialystocksが連続ドラマの劇伴音楽を担当するのは初となる。

本作は、ドラマ『ラムネモンキー』のために書き下ろされた劇伴音楽を収録したサウンドトラック作品。CDには全26曲を収録し、過去の記憶と現在を行き来する物語の時間軸や、登場人物たちの揺れ動く感情、不穏さと可笑しみが同居する場面の空気感に寄り添う楽曲が並ぶ。また、ストリーミング配信では、CD未収録楽曲を含む全34曲が配信されている。

本ドラマでは、Bialystocksが主題歌と劇伴音楽の両方を手掛けており、物語全体を通して音楽面から作品世界を支えている。主題歌「Everyday」は2月12日に配信リリースされている。

【リリース情報】

フジテレビ系ドラマ「ラムネモンキー」オリジナルサウンドトラック

発売日：2026年3月4日(水) ■CD

PCCR-00803 / 2,970円（税込） ■配信

https://bialystocks.lnk.to/RAMUNEMONKEY.OST CD収録曲

01.ラムネモンキーのテーマ

02.不確かな記憶

03.赤松

04.不穏な真実

05.遭遇

06.マチルダ

07.活気ある街

08.サスペンス

09.何かが見てる

10.蘇る事実

11.闘い

12.仄かな思い

13.遊具

14.大人の日常

15.丹辺市

16.チェンソー

17.予感

18.新たな出会い

19.何か起こるかも

20.葛藤

21.ラムネモンキーのテーマ - Acoustic

22.愉快

23.陽だまり

24.仲間

25.赤松 - Piano Solo

26.モンキーアイランド ※ストリーミング配信 追加収録曲

27.怖さ

28.他愛の無い会話

29.放課後

30.エェ

31.奮起

32.じゃこ天

33.疑念

34.おじさん達

配信シングル「Everyday」

2026年2月12日(木)リリース

https://bialystocks.lnk.to/Everyday