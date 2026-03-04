3月10日、「Nintendo Switch Online ＋ 追加パック」で利用できる「ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics」および「バーチャルボーイ Nintendo Classics」に3タイトルが追加されたことが発表された。

【画像あり】追加タイトルのスクリーンショット

今回追加されたのは、「ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics」に『マリオvs.ドンキーコング』、「バーチャルボーイ Nintendo Classics」に『マリオクラッシュ』と『マリオズテニス』の計3本だ。

『マリオvs.ドンキーコング』は、2004年に発売されたゲームボーイアドバンス用のパズルアクションゲームだ。盗まれたミニマリオを取り戻すため、ドンキーコングを追うマリオを操作し、仕掛け満載のステージを攻略していく内容となっている。

『マリオクラッシュ』は、1995年に発売されたバーチャルボーイ用のアクションゲームだ。高い塔「クラッシュハウス」の中で、踏んでこうら状態にしたノコノコを投げて敵を倒していく。向かい側の足場からこうらを投げてキゼツさせるなど、奥行きを活かした攻略が求められる。

『マリオズテニス』は、同じく1995年に発売されたバーチャルボーイ用のスポーツゲームだ。マリオと仲間たちがコートを駆け回り、シングルスやダブルスでトーナメント優勝を目指す。

（文＝リアルサウンドテック編集部）