【なでしこジャパン】覇権奪回へ！女子アジア杯の初戦に長谷川唯、谷川萌々子らが先発
ニルス・ニールセン監督が率いる、なでしこジャパンは３月４日、オーストラリアが舞台の女子アジアカップのグループステージ第１節で、台湾と対戦する。
注目の初戦を前に先発が発表され、キャプテンの長谷川唯や20歳の逸材・谷川萌々子らが名を連ねた。35歳の大黒柱、熊谷紗希はベンチスタートとなった。
【スターティングメンバー】
１ 山下杏也加(GK)
２ 清水梨紗
３ 南萌華
５ 高橋はな
10 長野風花
11 田中美南
13 北川ひかる
14 長谷川唯(C)
15 藤野あおば
17 浜野まいか
19 谷川萌々子
【リザーブメンバー】
12 平尾知佳(GK)
23 大熊茜(GK)
４ 熊谷紗希
６ 古賀塔子
７ 宮澤ひなた
８ 清家貴子
９ 植木理子
16 山本柚月
18 林穂之香
20 松窪真心
21 守屋都弥
22 石川璃音
24 成宮唯
25 千葉玲海菜
26 土方麻椰
４年前の前回大会は、優勝した中国相手に２−２、PK戦の末に準決勝で敗退。26人中22人が欧米の主要クラブに所属する日本女子代表が、２大会ぶりの３回目のアジア制覇を目ざす。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】なでしこジャパンの所属クラブマップ
注目の初戦を前に先発が発表され、キャプテンの長谷川唯や20歳の逸材・谷川萌々子らが名を連ねた。35歳の大黒柱、熊谷紗希はベンチスタートとなった。
【スターティングメンバー】
１ 山下杏也加(GK)
２ 清水梨紗
３ 南萌華
５ 高橋はな
10 長野風花
11 田中美南
13 北川ひかる
14 長谷川唯(C)
15 藤野あおば
17 浜野まいか
19 谷川萌々子
12 平尾知佳(GK)
23 大熊茜(GK)
４ 熊谷紗希
６ 古賀塔子
７ 宮澤ひなた
８ 清家貴子
９ 植木理子
16 山本柚月
18 林穂之香
20 松窪真心
21 守屋都弥
22 石川璃音
24 成宮唯
25 千葉玲海菜
26 土方麻椰
４年前の前回大会は、優勝した中国相手に２−２、PK戦の末に準決勝で敗退。26人中22人が欧米の主要クラブに所属する日本女子代表が、２大会ぶりの３回目のアジア制覇を目ざす。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】なでしこジャパンの所属クラブマップ