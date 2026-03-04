「美魔女ですね」吉川愛、別人級ショットにファン驚愕！ 「誰ですか？？」「お人形さんみたい」
俳優の吉川愛さんは3月3日、自身のInstagramを更新。激変した姿を公開し、反響が寄せられました。
【写真】吉川愛の別人級ショット
コメントでは「ええええすきーーーー！！」「黒魔女愛さん美しすぎてだいすき」「美魔女ですね」「お人形さんみたいで可愛い」「誰ですか？？」「別人」「まじ美しすぎて最強すぎる」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「まじ美しすぎて最強すぎる」吉川さんは「BLACK」とつづり、11枚の写真と1本の動画を投稿。撮影のオフショットのようで、デジタルカメラで鏡越しに撮ったセルフィーやメイク直し中の姿などが写っています。吉川さんは黒いぱっつん前髪のヘアスタイルに白く染まったまつ毛というビジュアル。いつもと大きく印象が違い、妖しく神秘的な美しさがあります。
「メガネ制服あいきゅんほまに良すぎて、、」2月22日には制服を着用し、眼鏡をかけた姿を披露した吉川さん。こちらもとてもよく似合っていますね。ファンからは「メガネ制服あいきゅんほまに良すぎて、、」「破壊力えぐいです」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてください。
