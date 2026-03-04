「本当に良いママ」土屋太鳳、“小さな家族と一緒に作った押し寿司”公開「成長が愛おしい」「綺麗すぎる」
俳優の土屋太鳳さんは3月3日、自身のInstagramを更新。家族でひな祭りを過ごしたことを報告しました。
【写真】“小さな家族”手作りの料理
「ドタバタしながら作ったので具材を入れ忘れたり途中で食べたくなってしまったりしたけれど味は美味しかったです ちなみにハートの真ん中にトッピングしているのは家族みんなが大好きな、ちりめん山椒」と、詳しい説明もしています。
コメントでは、「スツゴイ綺麗すぎる 食べるのもったいない感じ」「めっちゃ美味しそう！」「太鳳ちゃんのプライベートのお話は心がほっこり幸せな気持ちになります」「太鳳ちゃん本当に良いママ」「小さい家族ちゃんの成長が愛おしいかぎりです」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】“小さな家族”手作りの料理
「めっちゃ美味しそう！」「今日は、ひなまつり」と題し、「小さな家族と一緒に作った押し寿司はちょっと希ちゃんのケーキみたい」という写真を1枚載せている土屋さん。具材でハートの形を作り、とてもおいしそうです。
「ドタバタしながら作ったので具材を入れ忘れたり途中で食べたくなってしまったりしたけれど味は美味しかったです ちなみにハートの真ん中にトッピングしているのは家族みんなが大好きな、ちりめん山椒」と、詳しい説明もしています。
「小さな家族が大活躍」土屋さんは、2月14日の投稿ではバレンタインに作ったというクッキーの写真を公開。「小さな家族が大活躍してくれました」とのことです。親子でプライベートを楽しんでいる様子が伝わってきます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)