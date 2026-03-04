大谷亮平、韓国と日本の“芸能界”違い「トレンドを作るパワーがすごい」 共演者驚き「テレビ局が払うんじゃ…」
俳優の大谷亮平（45）が、4日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に生出演。韓国と日本の芸能界の違いを明かした。
【画像】韓国ソウルでステージに立つ大谷亮平
トークのコーナーで「撮影現場に入る前に美容室に立ち寄る」と説明。「日本のドラマとか映画の現場って、ほとんど現場にヘアメイクさんがいらっしゃって、みなさんが同じ方から受けるパターンが多いと思うんですが、韓国は専属の方がいて、まず美容室でシャンプーとかして、1時間くらいヘアメイクを完璧に作って現場に入るんです」と解説。「みなさんがおのおの美容室にいって、ここ（現場）に集合になる」と加えた。
共演者は「ええ？」と驚き。神田愛花（45）から「一緒に来てくれるんですか？」と聞かれると、「現場にはアシスタントが来るんですけど、基本ヘアメイクの先生は美容室にいらっしゃるんです。日本だと、同じ方がずっとやるから2時間とか下手したら最初にやって待つ方が多いんですけど、韓国は専属の方がいるから。それで、自分の担当している俳優にいいヘアメイクをして、トレンドを作りたいという思いがある。そこにかけるパワーがすごくある」と説明した。
さらに美容室にスタイリストも訪れるとし「日本だとバランスを考えて衣装さんがつくんですけど、向こうは個人で『これを着せたい』と」と説明。「（役のイメージは）先に聞いといて、こういう服を着せて、これで話題にさせたいというスタイリストの思いがある。だからかぶるときもたまにある」「一回ラブシーンで緑かぶりして（苦笑）。そのときは男が変えようということになり」などと話した。
韓国の芸能界事情について、改めて「トレンドを作るパワーがすごいと思いいます。（美容室は）ホテルのラウンジみたいにきれいなんですよ」「基本、事務所に入っている役名があるレベルの方は（ついてもらえる）。新人の時から車がつく。めちゃくちゃ手厚いです」と明かした。
さらに「だいたい有名な先生にみんなつくので。しかもタダなんです」とも説明。神田から「テレビ局が払うんじゃないんですか」聞かれ、「誰誰をやっていることが広告になるってことで、朝どんだけ早くても、朝6時くらいから（美容室を）開けてもらって」と説明。共演者は「すごーい」などと驚いていた。
【画像】韓国ソウルでステージに立つ大谷亮平
トークのコーナーで「撮影現場に入る前に美容室に立ち寄る」と説明。「日本のドラマとか映画の現場って、ほとんど現場にヘアメイクさんがいらっしゃって、みなさんが同じ方から受けるパターンが多いと思うんですが、韓国は専属の方がいて、まず美容室でシャンプーとかして、1時間くらいヘアメイクを完璧に作って現場に入るんです」と解説。「みなさんがおのおの美容室にいって、ここ（現場）に集合になる」と加えた。
さらに美容室にスタイリストも訪れるとし「日本だとバランスを考えて衣装さんがつくんですけど、向こうは個人で『これを着せたい』と」と説明。「（役のイメージは）先に聞いといて、こういう服を着せて、これで話題にさせたいというスタイリストの思いがある。だからかぶるときもたまにある」「一回ラブシーンで緑かぶりして（苦笑）。そのときは男が変えようということになり」などと話した。
韓国の芸能界事情について、改めて「トレンドを作るパワーがすごいと思いいます。（美容室は）ホテルのラウンジみたいにきれいなんですよ」「基本、事務所に入っている役名があるレベルの方は（ついてもらえる）。新人の時から車がつく。めちゃくちゃ手厚いです」と明かした。
さらに「だいたい有名な先生にみんなつくので。しかもタダなんです」とも説明。神田から「テレビ局が払うんじゃないんですか」聞かれ、「誰誰をやっていることが広告になるってことで、朝どんだけ早くても、朝6時くらいから（美容室を）開けてもらって」と説明。共演者は「すごーい」などと驚いていた。