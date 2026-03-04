【ディビジョン リサージェンス】 3月31日 配信予定 基本プレイ無料

ユービーアイソフトは、Android/iOS用TPS（サードパーソン・シューター）RPG「ディビジョン リサージェンス」の配信を3月31日（中央ヨーロッパ時間）より開始する。基本プレイは無料。

本作は「ディビジョン」シリーズの最新作となるモバイルゲーム。シリーズを象徴するPvEvPモードであるダークゾーンやコンフリクトがプレイ可能となっている。本作では「ディビジョン」と「ディビジョン2」の間の出来事が描かれており、おなじみの舞台である大都市ニューヨークの広大なオープンワールドを自由に探索できる。

現在、AndroidおよびiOSにて事前登録を行ない、自動ダウンロードをオンにすると、配信開始時にゲーム内リワードが贈られる。

【10 YEARS OF THE DIVISION - RESURGENCE RELEASE DATE ANNOUNCEMENT】

(C) 2022 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The Division, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.