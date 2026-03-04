エンゼルス時代には地下鉄経験も…普段はチャーター機での移動が主流

日本ならではの光景に、ファンが沸いた。京セラドームでの強化試合を控えていた侍ジャパンは1日、名古屋から大阪へ新幹線で移動。その車内の様子が公開された。普段はチャーター機で全米を飛び回るドジャース・大谷翔平投手の珍しい“新幹線移動”に、ファンが騒然。「グリーンじゃないの？」「ちょっと待て。普通車？ グリーン車でなく？」といった声が上がり、意外な光景に注目が集まった。

黒のスーツ姿で新幹線に乗り込んだ大谷は、大きなバッグを手にして柔らかな笑みを浮かべている。日本代表としての移動とはいえ、メジャー屈指のスーパースターが新幹線の座席に収まる姿はどこか新鮮だ。

大谷がエンゼルスに在籍していた2021年5月、サンフランシスコ市内の宿舎から敵地オークランドへ向かう際、周辺の交通事故による大渋滞を避けるため、地下鉄「バート」に急きょ乗り換えて球場入りしたことがあった。だが、それは異例中の異例。航空機での移動が当たり前の環境に身を置く大谷にとって、新幹線でのチーム移動は、まさに“日本ならでは”の体験と言える。

SNSでは「実は電車好き説」「アメリカって新幹線ないの？」「大谷は航空便ばかり利用していたので 新幹線が新鮮で楽しいのでは」「新幹線に乗れて喜んじゃってますね」「翔平、少年みたいな笑顔してて最高なんだが」「どこにいてもどーしても目立ってしまう大谷サーン」といったコメントが続出。スターでありながら、日本の移動風景に溶け込む姿に、ファンはどこか親近感を覚えたようだ。（Full-Count編集部）