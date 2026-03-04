新しい学校のリーダーズ・SUZUKA、セーラー服脱いだ“別人級”ショットに驚きの声「一瞬誰かと」「眼鏡なしで雰囲気変わる」
【モデルプレス＝2026/03/04】ダンス＆ボーカルパフォーマンスユニット・新しい学校のリーダーズのSUZUKAが3月3日、自身のInstagramを更新。雰囲気がガラリと違う姿を公開し、話題となっている。
【写真】新しい学校のリーダーズメンバー「眼鏡なしで雰囲気変わる」セーラー服脱いだ衝撃の姿
SUZUKAは、自身が表紙を務める3月12日発売の雑誌『GINZA』（マガジンハウス）4月号の表紙を投稿。表紙に「SUZUKA（新しい学校のリーダーズ）、初めて制服を脱ぐ」と記載がある通り、いつもの丸メガネにセーラー服スタイルとはまったく異なる、鮮やかな花柄のタイトな衣装で、これまでとは違う雰囲気のビジュアルを披露した。
編集部からの「初のファッションシューティングに臨む決意をしてくださったSUZUKAさん」と、SUZUKAの並々ならぬ熱量に感動した撮影エピソードも添えられている。
この投稿に、ファンからは「一瞬誰かと思った」「まさに別人級」「眼鏡なしで雰囲気変わる」「セーラー服じゃなくてもカッコいい」「モデルの才能も爆発してる」「美しすぎる」「ミニドレスもめちゃ似合ってる」「動きが見えるみたい、素敵」「見惚れる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】新しい学校のリーダーズメンバー「眼鏡なしで雰囲気変わる」セーラー服脱いだ衝撃の姿
◆SUZUKA、トレードマークのセーラー服脱ぎ別人級ショット披露
SUZUKAは、自身が表紙を務める3月12日発売の雑誌『GINZA』（マガジンハウス）4月号の表紙を投稿。表紙に「SUZUKA（新しい学校のリーダーズ）、初めて制服を脱ぐ」と記載がある通り、いつもの丸メガネにセーラー服スタイルとはまったく異なる、鮮やかな花柄のタイトな衣装で、これまでとは違う雰囲気のビジュアルを披露した。
◆SUZUKAの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「一瞬誰かと思った」「まさに別人級」「眼鏡なしで雰囲気変わる」「セーラー服じゃなくてもカッコいい」「モデルの才能も爆発してる」「美しすぎる」「ミニドレスもめちゃ似合ってる」「動きが見えるみたい、素敵」「見惚れる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】