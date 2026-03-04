肉2倍盛りピザ「肉盛りクォーター」期間限定発売 / 新作「プライムガーリックビーフ」も【ピザーラ】

宅配ピザ･チェーンの「PIZZA-LA(ピザーラ)」は、3月4日から6月9日までの期間限定で、新作『プライムガーリックビーフ』と人気の肉2倍盛り商品を一枚で楽しめる『肉盛りクォーター』を発売する。

新作の「プライムガーリックビーフ」は、遠赤外線と直火で焼き上げた牛肉に、ガーリックを利かせた特製醤油ダレを絡めた一品。ブラウンマッシュルームやダイスオニオン、赤パプリカを合わせ、牛肉のジューシーなコクと醤油ダレが調和した、満足感あふれる味わいに仕上げている。

【画像を見る】「プライムガーリックビーフ」の画像はこちら

『肉盛りクォーター』は、新商品の「プライムガーリックビーフ」に加え、通常量の2倍の肉をトッピングした「ピザーラ プルコギ」と「テリヤキチキン」、さらに「とろけるチーズのBBQステーキ」を組み合わせたクォーターピザだ。

〈商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉

販売期間: 2026年3月4日(水)〜6月9日(火)

販売: 全国のピザーラ店舗

◆ 肉盛りクォーター

(プライムガーリックビーフ / 【肉2倍盛り】ピザーラ プルコギ / 【肉2倍盛り】テリヤキチキン / とろけるチーズのBBQステーキ)

価格:

Mサイズ 3,590円〜

Lサイズ 5,920円〜

◆ プライムガーリックビーフ

価格:

Pサイズ 2,740円〜

Mサイズ 3,180円〜

Lサイズ 5,240円〜