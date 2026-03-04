肉2倍盛りピザ「肉盛りクォーター」期間限定発売 / 新作「プライムガーリックビーフ」も【ピザーラ】
宅配ピザ･チェーンの「PIZZA-LA(ピザーラ)」は、3月4日から6月9日までの期間限定で、新作『プライムガーリックビーフ』と人気の肉2倍盛り商品を一枚で楽しめる『肉盛りクォーター』を発売する。
新作の「プライムガーリックビーフ」は、遠赤外線と直火で焼き上げた牛肉に、ガーリックを利かせた特製醤油ダレを絡めた一品。ブラウンマッシュルームやダイスオニオン、赤パプリカを合わせ、牛肉のジューシーなコクと醤油ダレが調和した、満足感あふれる味わいに仕上げている。
『肉盛りクォーター』は、新商品の「プライムガーリックビーフ」に加え、通常量の2倍の肉をトッピングした「ピザーラ プルコギ」と「テリヤキチキン」、さらに「とろけるチーズのBBQステーキ」を組み合わせたクォーターピザだ。〈商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉
販売期間: 2026年3月4日(水)〜6月9日(火)
販売: 全国のピザーラ店舗
◆ 肉盛りクォーター
(プライムガーリックビーフ / 【肉2倍盛り】ピザーラ プルコギ / 【肉2倍盛り】テリヤキチキン / とろけるチーズのBBQステーキ)
価格:
Mサイズ 3,590円〜
Lサイズ 5,920円〜
◆ プライムガーリックビーフ
価格:
Pサイズ 2,740円〜
Mサイズ 3,180円〜
Lサイズ 5,240円〜