ハウス食品「こくまろカレー」12年ぶり新CM、イメージキャラクターにイモトアヤコさん起用

ハウス食品は3月1日から、12年ぶりとなる「こくまろカレー」の新テレビCMの放送を、全国にて順次開始した。新イメージキャラクターには、親しみやすく幅広い層から支持を得ているタレントのイモトアヤコさんを起用した。

2026年で30周年を迎える「こくまろカレー」は、2月に甘口･中辛･辛口の各商品の味わいをリニューアル。粉末コーヒーなどの原材料を新たに加え、まろやかさとバランスをとりつつコクを強化した。同時にパッケージデザインも改良した。

〈新CMの概要〉

新CMの「イモトアヤコ実況」篇では、「名前通りのおいしさです」というメッセージを伝えるべく、“コク”と“まろやかさ”を訴求。

家族のためにカレーを作るイモトアヤコさんが、こくまろへの期待感や高まる気持ちをセルフ実況する内容で、日常の調理や食卓シーンを印象的に表現した。さまざまな表情と声で実況するイモトさんが見られるという。

製品の特徴である「コクのルウ」と「まろやかルウ」の2つが混ざり合うイメージや、食欲をそそるシズルカットにもこだわり、おいしさが視覚的に伝わるように仕上げた。新CMは「こくまろカレー」ブランドサイトでも公開している。

