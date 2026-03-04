彼氏が「たとえ彼女でも口出しされたくない」と思っていること９パターン
誰にでも、他人には決して口出しされたくないことがあるものです。それは親しい間柄でも同じこと。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「彼氏が『たとえ彼女でも口出しされたくない』と思っていること」をご紹介します。
【１】最終的には自分で決める就職、進学、結婚など人生設計について
「ちゃんと自分で決めるから、黙って見てて！」（２０代男性）など、特に意志の強い男性は、自分の進路に対して意見されるのを嫌うようです。「あなたならきっとできるよ」とあたたかく応援してあげるだけで十分かもしれません。
【２】ストレス発散になっているお酒の量や飲みかたについて
「体を壊すほど飲んでないんだし…」（２０代男性）など、体に障るような量でない限り、お酒の飲みかたへの注意はあまり彼氏に響かないようです。頭ごなしに非難せず、「心配だから飲みすぎないで」と優しく言ってみてはいかがでしょうか。
【３】彼女とは違う楽しみがある友達との遊びかたについて
「付き合ったら、彼女か友達か選ばなきゃいけないの？」（２０代男性）など、友達付き合いを制限するようなことを言うと、窮屈に感じる男性もいるようです。月に数回飲みに行く程度なら、快く送り出してあげましょう。
【４】やましいことは何もない元カノとの付き合いかたについて
「もしかして疑ってる？ ちょっとショック」（２０代男性）など、元カノとの関係についてアレコレ言うと、浮気を疑われているのではないかと考える男性もいるようです。元カノと彼氏の仲が心配なら、「妬けちゃうな」などかわいくすねてみてはいかがでしょうか。
【５】自分なりのやりかたがある仕事の進めかたについて
「わかったようなこと言われるとムカつく」（２０代男性）など、どんな人も仕事には自分なりのポリシーがあるもの。外野からとやかく言うと、彼氏の機嫌を損ねても仕方がなさそうです。意見を言うのはアドバイスを求められたときだけにしましょう。
【６】個性を表現するための服装や髪型などファッションについて
「好きでやってるから、彼女に言われても変える気ないよ」（２０代男性）など、ファッションはその人のアイデンティティに関わることなので、ダメ出しは控えたほうがよさそうです。「いいな」と思ったときだけ褒めていれば、自然とあなたの好みが伝わるでしょう。
【７】他人には理解できない家族と自分との関係性について
「オレの家族の問題なんだから放っておいて」（２０代男性）など、家族との関係性について意見されると、「よく知らないくせに！」と言いたくなる男性も多いようです。家族の問題には当事者同士にしかわからない歴史があるので、軽々しく意見しないほうがよさそうです。
【８】情熱を燃やしている趣味へのお金の使いかたについて
「自分のお金だし関係ないでしょ？」（２０代男性）など、趣味人の男性にとって、その金額を非難されるのは非常にうっとうしいことのようです。「趣味に理解がないからムリ」と思われる恐れがあるので、趣味のために借金しているなど度を越した額でなければ、口出ししないほうが賢明でしょう。
【９】こだわりのある映画やマンガ、小説の選びかたについて
「人間性を否定されたも同じ」（２０代男性）など、カルチャーに親しむ男性にとって、そのチョイスにとやかく言われるのは耐え難いことのようです。「話が合わない」とデートのお誘いが減る危険があるので、相手がすすめた作品に対して「面白くない」など、否定的な意見を言うのはやめましょう。
ほかにも「彼氏はこんなことに口出しされたくない」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
