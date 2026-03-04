【ご注文はうさぎですか？ BLOOM チノ ボーナス版】 2027年5月 発売予定 価格：38,390円

プライム1スタジオは、フィギュア「ご注文はうさぎですか？ BLOOM チノ ボーナス版」をプライム１スタジオ公式オンラインストアに3月4日12時より予約受付を開始した。発売は2027年5月を予定し、価格は38,390円。

本商品は「ご注文はうさぎですか？ BLOOM」のキャラクター「チノ」を1/7スケールフィギュア化したもの。人魚姫をモチーフにしたイラストを元に立体化され、表情やポージングはもちろん、色鮮やかな海の世界も丁寧に造形されている。

ティッピーを抱きしめ、頬を寄せるあどけない仕草や透明感あふれるヘアカラーやスキントーンで透明感ある造形となっている。

ホワイトとブルーを基調とするドレスは、パール仕上げの光沢でより清楚な印象となっており、アクセントとなるゴールドも上品な色合いとなっている。

特製ベースは色彩豊かなサンゴ礁をイメージしたものとなっている。

また、プライム１スタジオ公式オンラインストア購入特典では「スマイルフェイス」が付いてくる。

(C) Koi・芳文社／ご注文はBLOOM製作委員会ですか？

※写真は製品サンプルです。実際の商品と異なる場合があります。

※モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

※発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。