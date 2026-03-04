牡馬相手にマイルＧ１を制した牝馬の初子に、ＳＮＳでは反響が広がっている。ノーザンホースパークの公式インスタグラムは４日、２０２３年のマイルＣＳを制したナミュール（牝７歳）に初子（牡、父コントレイル）が誕生したことを報告している。

公式インスタグラムは「２０２３年のマイルチャンピオンシップを優勝したナミュールが元気な男の子を出産しました！」と報告。続けて「母のお腹がよほど心地よかったのか、予定日よりも3週間遅れての出産でした。おかげで、初子にしては充分な育ちで、心身ともに逞しく育っています」「お母さんは初めての子育てにも戸惑うことなく、愛情たっぷりな子育てをしています」と生まれたばかりの様子を説明している。

ナミュールは２０２１年にデビューしたハービンジャー産駒。デビューから２連勝で挑んだ阪神ＪＦは１番人気に推されながら、４着に敗れた。３歳牝馬路線でも人気を集めながら、桜花賞１０着、オークス３着、秋華賞２着とＧ１タイトルを手にすることが出来なかった。古馬になってからはマイル戦のみに投入。４歳時のマイルＣＳでは直前で藤岡康太騎手に乗り替わるアクシデントがあったものの、牡馬相手にＧ１タイトルをゲットした。その後も香港マイル３着。ドバイ・ターフ２着と海外のＧ１戦線で善戦したものの、Ｇ１タイトルには届かなかった。現役時代の成績は１８戦５勝。

この投稿にコメント欄では「ママとマイルＣＳ親子制覇」「母子共に元気そうで良かったです」「すでに英才教育が始まってるような」「無事に成長してくれることを期待しています」「やんちゃだなぁ」「夢が広がりますね」「母子ともに健やかに過ごせますように」「ちびくんとのツーショットがかわいすぎます」「お母さんに抱きついて甘えん坊さんの男の子ですね」「凄く可愛いですね」「母子ともに健康の様で嬉しいです」「これが藤岡厩舎に入ったらドラマだな」「母子共になんて可愛いんでしょう」「元気 な 男の子 で 嬉しい です ね」などの反応が寄せられている。