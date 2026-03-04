【速報】長谷川唯＆谷川萌々子の「夢の共存」が初実現！なでしこジャパン、女子アジアカップ初戦のスタメン発表
なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は3月4日、「AFC女子アジアカップ2026」のグループステージ第1戦でチャイニーズ・タイペイ代表と対戦。日本時間14時のキックオフを前にスタメンが発表された。
3月1日にオーストラリアで開幕した今大会でなでしこジャパンは、グループステージでチャイニーズ・タイペイ代表、インド代表、ベトナム代表と同じグループCに入っており、2大会ぶりの優勝と2027年ワールドカップ出場権の確保（上位6チーム）を目指している。
大事な初戦に向けてニルス・ニールセン監督は、GK山下杏也加、FW田中美南などの主力をスタメンに選んだ。また、中盤は、アンカーが長野風花、インサイドハーフがキャプテンのMF長谷川唯と逸材・谷川萌々子というトリオに。ニールセン政権で先発から長谷川と谷川が共存するのは初めてだ。化学反応に期待したい。
【スタメン】
▼GK
1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）
▼DF
2 清水梨紗（リヴァプール／イングランド）
3 南萌華（ブライトン／イングランド）
5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）
13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）
▼MF
10 長野風花（リヴァプール／イングランド）
14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
19 谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
▼FW
11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）
17 浜野まいか（トッテナム／イングランド）
【ベンチスタート】
4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）
6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）
7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
8 清家貴子（ブライトン／イングランド）
9 植木理子（ウェストハム／イングランド）
12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）
16 山本柚月（日テレ・東京ヴェルディベレーザ→海外移籍予定）
18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）
20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）
21 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
22 石川璃音（エヴァートン／イングランド）
23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）
24 成宮唯（INAC神戸レオネッサ）
25 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）
26 土方麻椰（アストン・ヴィラ／イングランド）
（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）