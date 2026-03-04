STV『どさんこワイド朝』3・27で終了 15年の歴史に幕
札幌テレビ『どさんこワイド朝』が、27日の放送をもって終了することが決定した。2011年3月28日の放送開始以来、北海道の朝の情報を届けてきた同番組が、15年の歴史に幕を閉じる。
【写真】竹井アナが『どさんこワイド』終了を報告
同局は、終了発表にあたって「番組開始から15年が経過し、道民の皆様のライフスタイルや情報の受け取り方は大きく変化しました。STVでは、これら多様化するニーズに応え、より良い情報発信の形を模索するため、朝のワイド番組を全面的にリニューアルすることを決断いたしました。15年の長きにわたり番組を支えてくださった視聴者の皆様には、心より深く感謝申し上げます」とコメント。
終了まで、視聴者への感謝を込めた特別企画を予定しており、プレゼントキャンペーンとして「3/16週 毎日1名の当選者に3万円のカタログギフトが当たる！」「3/27週 毎日1名に 番組出演者が選んだ春に！朝に！役立つプレゼント」を用意している。
新番組については「現在、後継となる新しい番組につきましては、最終調整段階に入っております。詳細が決まり次第、さまざまな形で発表させていただきます」としている。
