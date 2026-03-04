第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する韓国代表の主将、李政厚（イ・ジョンフ）外野手（27＝ジャイアンツ）が4日、東京ドームで行われた会見に出席。悲願の1次ラウンド突破を誓った。

韓国は2009年の第2回大会で準優勝だったもののその後、3大会連続で1次ラウンド敗退と苦戦が続いている。イ・ジョンフは「前回大会だけでなく、最近10年以上、韓国代表チームが2次ラウンドに進むことができませんでした。ですので、今回の大会では必ず2次ラウンドに進みたいと思います。まずは2次ラウンド進出を目標とする、その先の目標はその後に立てたいと思います」とまずは1次ラウンド突破に焦点を当てて頑張りたいと意気込んだ。

その上で「だからといって、気負いすぎたり空回りしたりする必要はないとメンバーに伝えています」と過度な重圧を背負う必要はないと選手に伝えているとし「WBCに参加している他の国と同じように我々、韓国の選手もそういった雰囲気を破って、今回の大会だけは上手くいかなくても、いい方向へ、明るく、また楽しいムードを持ちながらプレーをしたいと思っています」と野球を楽しみ、良いムードで臨みたいとした。

父の李鍾範氏が中日でプレーしていた影響で名古屋で生まれたイ・ジョンフは「子供の頃から、日本にはよく国際大会などで試合をしに来ていますので、特別な感情はあまりない」と冷静に語り「父から私まで、多くの野球ファンは2世代を見てくださっているんですけど、日本のファンも韓国のファンも同じですけれども、いいプレーをお見せするのが私の仕事だと考えています」と語った。