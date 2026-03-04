約6年ぶりにスバルの「MTセダン」復活！

2019年12月にスバルのスポーツセダン「WRX STI」の販売が終了して以来、同車の国内ラインナップからマニュアル車（MT）のスポーツセダンが途絶えていました。

しかし、2026年1月の「東京オートサロン2026」にて、ついに待望のMT仕様となるコンプリートカー「WRX STIスポーツ＃（シャープ）」が初公開されました。

【画像】超カッコいい！ これが約6年ぶり復活の「“MT”セダン」です！（30枚以上）

約6年ぶりに復活するこのMTモデルは、4ドアセダン「WRX S4」（現行型）をベースに開発された特別な一台で、2026年春に発表・発売される予定です。

どのようなスポーツセダンなのでしょうか。

2025年夏に限定販売された「S210」が非常に高い抽選倍率を記録した際、開発責任者のSTI開発副本部長 高津益夫氏は、多くの称賛を受け取る一方で「3ペダルを求めるファンの期待にまだ応えきれていない」という課題を抱いていました。

通常、こうしたコンプリートカーはSTIが主体となって開発されますが、今回のMT化はSTI単独では成し遂げられない大きな壁があり、そこで、スバル本体とSTIの実験部隊が緊密に連携。両社の技術者が一丸となってセッティングを煮詰めることで、市販化への道が切り拓かれたといいます。

実はこのWRX STIスポーツ＃は決してサーキット走行だけを見据えたストイックなスポーツカーというわけではありません。むしろ、日常のあらゆる場面で誰もがMTを操る喜びを味わえるような、「扱いやすさ」と「気持ちよさ」を重視して開発されています。

パワートレインは海外向けユニットを活用した3ペダル式のトランスミッションと、2.4リッター水平対向4気筒直噴ターボ「FA24型」を組み合わせています。エンジンのスペックは最高出力202kW（275PS）を維持しつつ、最大トルクは環境規制や6速MTの許容範囲を考慮して350Nmに調整されました。

このトランスミッション変更による最大の恩恵は、車両重量の劇的な変化にあります。CVT車と比較して50kg〜60kgの軽量化に成功し、車重は1560kgまで絞り込まれました。

そして、軽さを最大限に引き出すため、足回りにはSTIの技術を惜しみなく投入。サスペンションの最適化に加え、右ハンドル車向けに新開発された「STI製フレキシブルドロータワーバー（フロント）」やZF製電子制御ダンパー、さらには前後を支えるドロースティフナーなどを装備し、ドライバーの意図に忠実で、軽快かつしなやかなハンドリング性能を徹底的に追求しています。

※ ※ ※

スバルとSTIが掲げる「安心と愉しさ」という信念を具現化したこのモデルは、2026年春頃の正式発表・発売が予定されています。市販仕様に合わせた専用パーツの販売も検討されているとのことで、スバルファンにとって目が離せないモデルとなりそうです。