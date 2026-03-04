3月3日に誕生日を迎えた堀琴音に祝福が殺到！ 三十路の目標は「もう少し落ち着いていきたいです。笑」
3月3日に誕生日を迎えた堀琴音が自身のインスタグラムを更新。「ついに30歳になりました」と投稿した。
胡蝶蘭やオンシジュームがあしらわれた豪華なスタンド花の横に立った写真を公開すると、「このお花のように華やかに、そしてもう少し落ち着いていきたいです。笑」と、いかにも堀らしい目標を記していた。最後に「たくさんのお祝いメッセージ 本当にありがとうございます」「とても嬉しいです」と感謝の言葉で締めくくった。この投稿に、今年から米国女子ツアーに本格参戦する櫻井心那は「こっちゃんお誕生日おめでとうございます」とコメントすると、堀は「なっつ ありがとう」と返信。ファンからも「お誕生日おめでとう」「三十路おめでとう」「お花が霞んで見える」などの祝福が次々に寄せられていた。
