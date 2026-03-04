早大卒の稲垣那奈子が有沢製作所とスポンサー契約「大変光栄で心強い」
3月4日、有沢製作所が女子プロゴルファーの稲垣那奈子とスポンサー契約を締結したと発表した。今後、稲垣は同社のロゴ入りウェアを着用して国内外の大会に出場する。
【写真】印象変わる！ 稲垣那奈子が振り袖に着替えました
稲垣は埼玉県川口市出身の25歳。早稲田大学出身で、2025年6月の「リゾートトラスト レディス」でツアー初優勝を挙げた。東京六大学出身者として史上初の優勝という快挙でも注目を集めた。 同社は契約の背景について、稲垣の勝負強さと文武両道の姿勢が、企業理念である「創造（Create）/革新（Innovate）/挑戦（Challenge）」を体現する存在であると説明。次なる高みを目指す稲垣の挑戦を支援し、ともに世界へ飛躍していく思いから契約に至ったとしている。 稲垣は「ゴルフに対する姿勢や情熱に着目してサポートしていただけることは、大変光栄で心強い。ご縁に感謝しています。有沢製作所さまとともに、次なる目標に向けて歩みを止めることなく邁進していきたい」とコメントした。 稲垣は5日（木）から行われる開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」に出場。予選は神谷桃歌、稲見萌寧と同組で回る。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内女子開幕戦 初日の組み合わせ
稲垣那奈子 プロフィール＆成績
稲垣那奈子は「シャット＆カット軌道」で強フェードを打つ！〈連続写真〉
小祝さくらが開幕戦でツアー復帰「すごく新鮮な感じ」
渋野日向子ら参戦！ 米女子ツアーの組み合わせ
【写真】印象変わる！ 稲垣那奈子が振り袖に着替えました
稲垣は埼玉県川口市出身の25歳。早稲田大学出身で、2025年6月の「リゾートトラスト レディス」でツアー初優勝を挙げた。東京六大学出身者として史上初の優勝という快挙でも注目を集めた。 同社は契約の背景について、稲垣の勝負強さと文武両道の姿勢が、企業理念である「創造（Create）/革新（Innovate）/挑戦（Challenge）」を体現する存在であると説明。次なる高みを目指す稲垣の挑戦を支援し、ともに世界へ飛躍していく思いから契約に至ったとしている。 稲垣は「ゴルフに対する姿勢や情熱に着目してサポートしていただけることは、大変光栄で心強い。ご縁に感謝しています。有沢製作所さまとともに、次なる目標に向けて歩みを止めることなく邁進していきたい」とコメントした。 稲垣は5日（木）から行われる開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」に出場。予選は神谷桃歌、稲見萌寧と同組で回る。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内女子開幕戦 初日の組み合わせ
稲垣那奈子 プロフィール＆成績
稲垣那奈子は「シャット＆カット軌道」で強フェードを打つ！〈連続写真〉
小祝さくらが開幕戦でツアー復帰「すごく新鮮な感じ」
渋野日向子ら参戦！ 米女子ツアーの組み合わせ