イ・ボミが綺麗なスイング動画7連発を公開！「地上最強!!」とファン大絶賛
イ・ボミ（韓国）が自身のインスタグラムを更新。「Tempo & Balance」とだけ記すと、韓国のベアクリーク春川ゴルフクラブのラウンドで見せたスイング動画7本を投稿した。
【動画】まさにお手本！ 力の抜けた綺麗なスイング
この日のボミはグレーのフーディーに、珍しく白のロングパンツを着用して登場。1つ目の動画はドライバーショットを後方から捉えたもの。現役時代と変わらぬ綺麗なスイングでナイスショットを放つと、ボールが落ちるのを確認する前にティペグを拾い上げていた。その後も、正面から撮ったドライバーや、アイアンショットなどが続いた。フェアウェイウッドでグリーンを狙ったショットでは、ピンに向かって真っ直ぐに飛んで行ったものの、わずかにショート。同伴プレーヤーの笑い声も聞こえる中、ボミはクラブを握り締めて少し悔しそうな仕草を見せていた。最後は幅も広く深い谷越えのショートホール。アマチュアゴルファーにとっては大きなプレッシャーとなりそうな景観だが、もちろんボミはナイスショットで難なくクリア。周囲からもため息が漏れていた。投稿を見た日韓のファンからは「いつもながらきれいなスイングですね」「さすがです」「地上最強!!」など、称賛のコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「今までで1番最悪の合宿でした」 賞金女王2度のレジェンドがアリゾナ合宿から帰国、すべてギリギリ回避で強運を発揮！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
都玲華が沖縄で開催された男子プロとのペアマッチで優勝！ 目前に迫ったツアー開幕戦に向けて大きな弾み
177cmの長身女子プロがビキニ姿でシュノーケリングに挑戦 ゆったりと泳ぐ海ガメとの遭遇にファンもほっこり
【動画】まさにお手本！ 力の抜けた綺麗なスイング
この日のボミはグレーのフーディーに、珍しく白のロングパンツを着用して登場。1つ目の動画はドライバーショットを後方から捉えたもの。現役時代と変わらぬ綺麗なスイングでナイスショットを放つと、ボールが落ちるのを確認する前にティペグを拾い上げていた。その後も、正面から撮ったドライバーや、アイアンショットなどが続いた。フェアウェイウッドでグリーンを狙ったショットでは、ピンに向かって真っ直ぐに飛んで行ったものの、わずかにショート。同伴プレーヤーの笑い声も聞こえる中、ボミはクラブを握り締めて少し悔しそうな仕草を見せていた。最後は幅も広く深い谷越えのショートホール。アマチュアゴルファーにとっては大きなプレッシャーとなりそうな景観だが、もちろんボミはナイスショットで難なくクリア。周囲からもため息が漏れていた。投稿を見た日韓のファンからは「いつもながらきれいなスイングですね」「さすがです」「地上最強!!」など、称賛のコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「今までで1番最悪の合宿でした」 賞金女王2度のレジェンドがアリゾナ合宿から帰国、すべてギリギリ回避で強運を発揮！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
都玲華が沖縄で開催された男子プロとのペアマッチで優勝！ 目前に迫ったツアー開幕戦に向けて大きな弾み
177cmの長身女子プロがビキニ姿でシュノーケリングに挑戦 ゆったりと泳ぐ海ガメとの遭遇にファンもほっこり