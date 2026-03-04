本田真凜、妹・望結＆紗来への愛止まらず 望結から洋服10着持って帰られる
プロフィギュアスケーターの本田真凜（24）が4日、都内で行われた初プロデュースコスメ「Luarine」ブランドローンチ発表会に登場。妹・望結（21）と紗来（18）への愛が止まらなかった。
【全身ショット】白のレースワンピで美脚を披露した本田真凜
イベントのコーナーで“ピュアなもの”について聞かれた真凜は「妹たち」を挙げた。紗来が高校を卒業したことに触れ「本当におめでとう」と祝福した。
「2人とも違う形で私が好きで愛を感じる瞬間が多くて、かわいくて」という真凜。望結は真凜への「愛が強い」といい、「『洋服を持って帰っていい』と言われ、昨年は10着くらい持って帰って私が着る服がなかった」というエピソードを披露。望結は「買ってほしいというより、私が着ていた何かが好き」だという。
真凜の自宅のトイレに置き物が置かれていたこともあり「『これを見たら望結を思い出して』というくらいずっと好きでいてくれるのでうれしい」と笑顔を見せた。
紗来は真凜と性格が似ているとし「性格診断とかも同じくらい自分を見ているくらい性格が似ている」と明かした。
ネイルに行った際、何も打ち合わせをしていないのに白いTシャツにデニム、サンダルなどのコーディネートが合っていたといい、「よくよく聞くと、紗来がどんな格好しているか想像して双子コーデを悩んで着ていた」という仲良し秘話を明かした。
定期的に小さい頃の写真を見返しているといい、「2人のお姉ちゃんで一生いられるのがうれしい。紗来の卒業で改めてそう思った」と話した。
Luarineは、真凜がプロデュースしたコスメブランド。月の光を意味するLuarと、自身の名前にも由来し海を意味するMarineを掛け合わせた造語で、“透明感ヒカリメイク”という新たなメイクスタンダードを提案する。
