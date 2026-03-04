モデルでタレントのアンミカ（53）が3日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。夫で実業家のセオドール・ミラー氏からの愛情表現について語った。

この日のテーマは国際結婚。アンミカは「愛情表現がストレートっていうのは、日々愛の言葉を浴びせてくださるんで。朝起きたときから“ミカちゃんは可愛いね”とか、付き合った当初から車の扉を開けてくれる。重い荷物あったら“持つよ”とか」とのろけてみせた。

アンミカは当初は「大丈夫、大丈夫」「そんなん…」と照れて笑ったりしていたというが、ミラー氏は「ちょっと待ってミカちゃん。自分がレディーであることをもっと堂々と謳歌（おうか）して、僕の行動にリスペクトを持って受け入れて」と話したという。

「“荷物持つ”って言われたら、“ありがとう、助かるわ。うれしい”って笑顔でいれば。女性であることを堂々と受け入れて謳歌してほしい」との言葉に、MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也は「なんか素敵な」と感心。アンミカは「謳歌してま〜す」と満面の笑みでポーズを決めた。

上田は「毎日言われていると全然刺激になんなくはならないんですか」と慣れてしまうのではと心配したが、アンミカは朝バタバタしている中で「行ってくる」と伝えた際にもミラー氏は「大丈夫ミカちゃん、きょうも可愛いから」などと声をかけてくれると回顧。

「ちゃんと目を見て、私を認識して言うので、そんな“おはよう”とか目も合わさずに言うてる慣例句じゃないんですよ」と言い切った。