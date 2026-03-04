À¼Í¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ô¥å¥¢¥ê¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¢4·î14ÆüÈ¯Çä¤ÎNEW¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤·¤å¤¬¤Ô¤å¤¢¡×MV²ò¶Ø¡ª¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼µé¤Î¥Ô¥å¥¢¡×¤òÉð´ï¤ËÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â·è¤·¤Æ¼ê¤òÈ´¤«¤ºËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ò¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¯»²²Ã·¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Ô¥å¥¢¥ê¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¡£
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹½Ð¿È¡¢Ã´Åö¥«¥é¡¼¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼É´À¥°ÂÍ³Ì¤¡Ê¤â¤â¤»¤¢¤æ¤ß¡Ë²ÃÆþ¸å½é¤È¤Ê¤ë¡¢4·î14ÆüÈ¯Çä¤ÎNEW¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤·¤å¤¬¤Ô¤å¤¢¡×MV¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£ÅÙ¤Î¥Ô¥å¥¢¥ê¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎNEW¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢¡Ö¤·¤å¤¬¤Ô¤å¤¢¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬°õ¾ÝÅª¡ªÄ°¤¯¤¿¤Ó¤ËÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¼öÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢´Å¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡£³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ½¸½¤·¤¿¡È¤¢¤Þ¡Á¤¤¡É¥±¡¼¥¤ä¤ª²Û»Ò¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤Ô¤å¤¢¤Ô¤å¤¢¤ÊÃæ¤Ë¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÉ½¾ð¤òÌ¥¤»¤ë¥Ô¥å¥¢¥â¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤MV¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ô¥å¥¢¥ê¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë²ñ¤¨¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÀä»¿³«ºÅÃæ¡£
¹¹¤Ê¤ëÈôÌö¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ë¥Ô¥å¥¢¥â¥ó¤¬Ì¥¤»¤ë¡È¤¢¤Þ¡Á¤¤¡É¡È¤Ô¤å¤¢¤Ô¤å¤¢¡É¤Ê¿·¤·¤¤À¤³¦¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡ã¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È¡ä
À¾Ìç»Ö¿¥(¤Ë¤·¤«¤É ¤·¤ª¤ê)
4/14È¯Çä¤Î8th¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡Ö¤·¤å¤¬¤Ô¤å¤¢¡×¤ÎMV¤¬¤Ä¤¤¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª
MV¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤ª²Û»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë´Å¤¯¤Æ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê²Ä°¦¤¤¤·¤å¤¬¡Á¤Ç¥Ô¥å¥¢¡Á¤Ê¥Ô¥å¥¢¥ê¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹♡
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª»®¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡ª¡©
¥¯¥ë¥¯¥ëÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯MV¡¢¤½¤·¤Æ¸ÄÀ°î¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¸«ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÃæÆÇÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
²¿ÅÙ´Ñ¤Æ¤â¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¡ª³Ú¤·¤¤¡ª
¤½¤ó¤Ê¡Ö¤·¤å¤¬¤Ô¤å¤¢¡×¤ÎMV¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤¡¢À§Èó¡¢¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹♡
Çò¾ë¤â¤¨¤Î(¤·¤é¤ ¤â¤¨¤Î)
¥Ô¥å¥¢¥ê¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼8th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤·¤å¤¬¤Ô¤å¤¢¡×¤ÎMV¤¬´°À®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
´Å¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤»ä¤¿¤Á¼«¿È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëMV¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¸½¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤³¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¤È¤«¤³¤³¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤Ê¤É¤È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ë°ìÈÖÆÀ°Õ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡Ö¥À¥µ¤«¤ï¤¤¤¤Æ°¤¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª
¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é É½¸½¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤Î ¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ëÉ½¾ð¤ä¡¢ÉáÃÊ¤Î»ä¤¿¤Á¤Î¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤·¤¿´¶¤¸¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç ¤¤¤í¤ó¤Ê»ä¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¤·¤å¤¬¤Ô¤å¤¢¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬Æ¬¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
É´À¥°ÂÍ³Ì¤(¤â¤â¤» ¤¢¤æ¤ß)
¥Ô¥å¥¢¥ê¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼8ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡¢¡Ø¤·¤å¤¬¤Ô¤å¤¢¡Ù¤ÎMV¤¬¥×¥ì¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉ´À¥°ÂÍ³Ì¤¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ø¤·¤å¤¬¤Ô¤å¤¢¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤³Ú¶Ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆMV¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎMV»£±Æ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¶ÛÄ¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³Ú¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤µ¤óÊý¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤®¤å¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¤³¤Þ¤ì¤¿¡¢ºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤MV¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
¤³¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Àµ¼°¤Ë¡¢¥Ô¥å¥¢¥ê¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤Î¶Ê¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À§Èó¡¢Âô»³¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡ª
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
NEW¥·¥ó¥°¥ë
¡Ö¤·¤å¤¬¤Ô¤å¤¢¡×
4·î14ÆüÈ¯Çä
¡ÚBlu-rayÉÕÈ×¡Û
ÉÊÈÖ¡§MFDS-0019
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È[Á´°÷]
¡ãCD¡ä
1. ¤·¤å¤¬¤Ô¤å¤¢
2. ¥«¥Ê¥ê¥¢¥ó¥Õ¥é¥¤¥È
3. ·¯¤¬¤¤¤¿½í
4. ¤·¤å¤¬¤Ô¤å¤¢¡ÊOff Vocal¡Ë
5. ¥«¥Ê¥ê¥¢¥ó¥Õ¥é¥¤¥È¡ÊOff Vocal¡Ë
6. ·¯¤¬¤¤¤¿½í¡ÊOff Vocal¡Ë
¡ãBlu-ray¡ä
¡¦¤·¤å¤¬¤Ô¤å¤¢ MusicClip
¡¦¤·¤å¤¬¤Ô¤å¤¢ MusicClip¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¦¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
¡ÚAÈ×¡Û
ÉÊÈÖ¡§MFDS-0020
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È[È¹Íºé¡¢¿û¸¶¤â¤â]
¡ãCD¡ä
1. ¤·¤å¤¬¤Ô¤å¤¢
2. ¥«¥Ê¥ê¥¢¥ó¥Õ¥é¥¤¥È
3. ·¯¤¬¤¤¤¿½í
4. ¶µ¤¨¤Æ¥À¡¼¥¦¥£¥ó
5. ¤·¤å¤¬¤Ô¤å¤¢¡ÊINST¡Ë
6. ¥«¥Ê¥ê¥¢¥ó¥Õ¥é¥¤¥È¡ÊINST¡Ë
7. ·¯¤¬¤¤¤¿½í¡ÊINST¡Ë
¡ÚBÈ×¡Û
ÉÊÈÖ¡§MFDS-0021
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È[¾¡ÌîÎ¤Æà¡¢Çò¾ë¤â¤¨¤Î¡¢É´À¥°ÂÍ³Ì¤]
¡ãCD¡ä
1. ¤·¤å¤¬¤Ô¤å¤¢
2. ¥«¥Ê¥ê¥¢¥ó¥Õ¥é¥¤¥È
3. ·¯¤¬¤¤¤¿½í
4. ½Ö´¶¥ê¥¹¥°¥é¥·¥å
5. ¤·¤å¤¬¤Ô¤å¤¢¡ÊINST¡Ë
6. ¥«¥Ê¥ê¥¢¥ó¥Õ¥é¥¤¥È¡ÊINST¡Ë
7. ·¯¤¬¤¤¤¿½í¡ÊINST¡Ë
¡ÚCÈ×¡Û
ÉÊÈÖ¡§MFDS-0022
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È[°ÂÆ£ÎëºÚ¡¢À¾Ìç»Ö¿¥]
¡ãCD¡ä
1. ¤·¤å¤¬¤Ô¤å¤¢
2. ¥«¥Ê¥ê¥¢¥ó¥Õ¥é¥¤¥È
3. ·¯¤¬¤¤¤¿½í
4. PURE¡ßPURE¡ßPURE
5. ¤·¤å¤¬¤Ô¤å¤¢¡ÊINST¡Ë
6. ¥«¥Ê¥ê¥¢¥ó¥Õ¥é¥¤¥È¡ÊINST¡Ë
7. ·¯¤¬¤¤¤¿½í¡ÊINST¡Ë
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
2026Ç¯3·î
¡¦03/07¡ÊÅÚ¡Ë¼®Î±¥·¥ª¥µ¥¤¥ÈÃÏ²¼ÊâÆ»¡¡¡16:30¢19:00
¡¦03/08¡ÊÆü¡Ë¥ê¥ß¥¹¥¿¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆÃÅµ²ñ¡Ë¢ãYouTubeÇÛ¿®¢ä18:00¡Á ¢ã¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆÃÅµ²ñ¢ä18:45¡Á
¡¦03/14¡ÊÅÚ¡Ë¡ÚÂçºå¡Û¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢ÇßÅÄ 2³¬Links¹¾ì¡¡¡13:00¢15:30
https://stand-up-project.jp/schedule/42878
¡¦03/15¡ÊÆü¡Ë¥¢¥ê¥ªµµÍ¡¡²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¡¡¡16:30¢19:00
¡¦03/21¡ÊÅÚ¡Ë¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É½ÂÃ«ËÜÅ¹¡¡13:00 https://stand-up-project.jp/schedule/42888
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊÈÎÇäÍ¤ê¡ÊÆÃÅµ¤Ï¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥½¥í¥Á¥§¥¡Ë
ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊÈÎÇäURL
https://villagevanguard.stores.jp/?category_id=6350e371f80f1e715f23ca0b
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026/03/14¡ÊÅÚ¡Ë18:00¡Á3/21¡ÊÅÚ¡Ë13:40¤Þ¤Ç
¡¦03/28¡ÊÅÚ¡Ë¡ÚµÜ¾ë¡ÛÀçÂæ»ÔË¿½ê
¡¦03/29¡ÊÆü¡Ë¡ÚµÜ¾ë¡ÛÀçÂæ»ÔË¿½ê
2026Ç¯4·î
¡¦04/05¡ÊÆü¡ËÅÔÆâË¿½ê
¡¦04/12¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¸©Ë¿¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É²£ÉÍ¥Ó¥Ö¥ìÅ¹ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¡¡13:00 ¢15:30
¡¦04/13¡Ê·î¡ËHMV&BOOKS SHIBUYA 5F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¡19:00
¡¦04/14¡Ê²Ð¡Ë¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹ 9F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹ 19:30
¡¦04/15¡Ê¿å¡Ë¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É½ÂÃ«ËÜÅ¹ B2F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹ 19:00
¡¦04/16¡ÊÌÚ¡ËÅÔÆâË¿½ê
¡¦04/17¡Ê¶â¡Ë¼®Î±¥·¥ª¥µ¥¤¥È ÃÏ²¼ÊâÆ»ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸ 19:00
¡¦04/18¡ÊÅÚ¡Ë¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥ÉPLUS(¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ómori)Å¹Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹ ¡13:00 ¢16:00
¡¦04/19¡ÊÆü¡Ë¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¶Ó»åÄ®¥Ñ¥ë¥³Å¹ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹ ¡15:30 ¢18:00
¢¨º£¸å¤Î¾ðÀª¤Ë¤è¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡¢²ñ¾ì¤ÎÊÑ¹¹¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖIDOL SUPER LIVE¡×´ÑÍ÷¥Õ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È
2026Ç¯3·î29Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÀçÂæÀôÂçÂô 1F¥»¥ó¥È¥é¥ë¥³¡¼¥È
1Éô13:00¡Á¡¿2Éô15:30¡Á
½Ð±é¡§¥Ô¥å¥¢¥ê¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¢¥ê¥ª¥í¥¹¥¸¥å¥¨¥ê¡¼
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://stand-up-project.jp/schedule/42987
¡Ö¥Ô¥å¥¢¥ê¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¥é¥¤¥Ö¡¡¡Á´Ö°ã¤¤¡©¤òÃµ¤»¡ª¡Á¡×
2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë
²ñ¾ì¡§GOTANDA G2
³«¾ì19:15¡¿³«±é19:30
¥Á¥±¥Ã¥È
¡È¥¦¥½¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¹â¤¤¥Á¥±¥Ã¥È(À°ÍýÈÖ¹æ1)¡§20,000±ß
Í¥ÀèÆþ¾ì·ô¡§5,500±ß
Á°Çä·ô¡§3,000±ß
ÅöÆü·ô¡§3,500±ß
¢¨¤´Æþ¾ì¤Ë¤ÏÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¢¨¡Ö¡É¥¦¥½¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¹â¤¤¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢ÅöÆü¤Î¤ß»È¤¨¤ëÆÃÅµ·ô5ËçÉÕ¤
ÇÛ¿®¡§ÄêÅÀÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡§1,000±ß¡¡¢¨¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ï4/8 23:59¤Þ¤Ç¤´»ëÄ°Äº¤±¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
https://standup.zaiko.io/e/puremonlive
¡Ö¥Ô¥å¥¢¥ê¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼9¼þÇ¯µÇ°¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡×
2026Ç¯5·î1Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§·ÃÈæ¼÷CreAto
³«¾ì19:00¡¿³«±é19:15
¥Á¥±¥Ã¥È
Í¥ÀèÆþ¾ì·ô¡§5,900±ß
Á°Çä·ô¡§3,900±ß
ÅöÆü·ô¡§4,500±ß
¢¨ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®
»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¡§2,800±ß¡¡¢¨¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ï5/8 23:59¤Þ¤Ç¤´Í÷Äº¤±¤Þ¤¹¡£
3/1¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä³«»Ï¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://standup.zaiko.io/
¡ã¥Ô¥å¥¢¥ê¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Profile¡ä
Stand-Up! Records ½é¤ÎÀ¼Í¥¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼µé¤Î¥Ô¥å¥¢¡×¤òÉð´ï¤ËÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â·è¤·¤Æ¼ê¤òÈ´¤«¤ºËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ò¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¯»²²Ã·¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
2017Ç¯8·î2ÆüTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥»¥ó¥È¡¼¥ë¤ÎÇº¤ß¡×OP¡Ö¶µ¤¨¤Æ¥À¡¼¥¦¥£¥ó¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAnimelo Summer Live2017 THE CARD¡×(¥¢¥Ë¥µ¥Þ)¤Î³°²ñ¾ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð±é¡£
°ÂÆ£ÎëºÚ¡¢È¹Íºé¡¢¾¡ÌîÎ¤Æà¡¢Çò¾ë¤â¤¨¤Î¡¢¿û¸¶¤â¤â¡¢À¾Ìç»Ö¿¥¡¢É´À¥°ÂÍ³Ì¤¤Î7Ì¾¤Ç³èÆ°Ãæ¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Ô¥å¥¢¥ê¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://stand-up-project.jp/purelymonster/