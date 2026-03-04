1·î²¼½Ü¡Á2·î¾å½Ü¤Î¡ÖÂçÀã¡×¤Èºò²Æ°Ê¹ß¤Î¡Ö¾¯±«¡×¤ÎÆÃÄ§¤ÈÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡µ¤¾ÝÄ£¸«²ò
µ¤¾ÝÄ£¤Ï3·î3Æü¡¢º£Åß¤Î¡ÖÂçÀã¡×¤Èºò²Æ¤«¤é¤Î¡Ö¾¯±«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃÄ§¤ÈÍ×°ø¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Åß¤Ï¡¢µ¤²¹¤Î¹â¤¤»þ´ü¤â²¿ÅÙ¤«¸½¤ìÁ´¹ñÅª¤ËÃÈÅß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯²Æ¸åÈ¾°Ê¹ß¡¢ÅìÆüËÜ¡ÁÀ¾ÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¾¯±«¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Åß¤Ï¡ÖÃÈÅß¡×¤â°ìÉô¤ÇµÏ¿Åª¤ÊÂçÀã¡¡¤Ê¤¼?
º£Åß¤Ï¡¢µ¤²¹¤Î¹â¤¤»þ´ü¤â²¿ÅÙ¤«¸½¤ì¡¢Á´¹ñÅª¤ËÃÈÅß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÅ·¸õ¤ÎÆÃÄ§¤ÈÍ×°ø¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ§¡ ÅìËÌËÌÉô¤Ç¤Ï¹ßÀã¤¬2½µ´ÖÂ³¤¡¢ÀÄ¿¹»Ô¤Ç¤Ï40Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀÑÀã¿¼
¢ ËÌÎ¦¡Á»³±¢¤Î½ê¡¹¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤ËµÏ¿Åª¤Ê¹ßÀã¤ò´ÑÂ¬
Í×°øµ Éé¤ÎËÌ¶Ë¿¶Æ°¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ø¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤ÎÆî²¼¤¬»ýÂ³
¶ ÅìËÌËÌÉô¤ÎÂçÀã¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©²¤ÎÆüËÜ³¤¤Î³¤¿å²¹¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â´óÍ¿
· Ã»»þ´Ö¤ÎµÏ¿Åª¤Ê¹ßÀã¤Ï¡¢JPCZ(ÆüËÜ³¤´¨ÂÓµ¤ÃÄ¼ýÂ«ÂÓ)¤Ë¤è¤ê¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿
²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¡¡1·î²¼½Ü¤Î¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢¿·³ã¸©°ÊËÌ¤ÇÌó7%Áý²Ã¤·¡¢À¾ÆüËÜ¤ÇÌó7%¸º¾¯¤·¤¿¤ÈÉ¾²Á
¡Ú1·î²¼½Ü¡Á2·î¾å½Ü¤ÎÂçÀã¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Âçµ¤¾åÁØ¤òÎ®¤ì¤ëÊÐÀ¾É÷¤Î¤Ò¤È¤Ä(´¨ÂÓÁ°Àþ¥¸¥§¥Ã¥Èµ¤Î®¢¨1)¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤ÇÆî¤Ë¼Ø¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ»ýÂ³Åª¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æî²¼¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Î°ìÉô¤Ç¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÂçÀã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊÐÀ¾É÷¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤ÇÆî¤Ë¼Ø¹Ô¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ËÌ¶Ë¿¶Æ°¢¨2¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¡¢ËÌ¶Ë¼þÊÕ¤Ç¹âµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤¹¤ëÉé¤ÎËÌ¶Ë¿¶Æ°¤Î¾õÂÖ¤¬°ì»þÅª¤Ë¶¯¤Þ¤ê¡¢¶¯¤¤´¨µ¤¤¬ËÌ¶Ë¼þÊÕ¤«¤éÃæ°ÞÅÙ¤ØÎ®¤ì¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÇ®ÂÓ°è¤Î³¤ÍÎ¤Î¾õ¶·¤¬¥é¥Ë¡¼¥Ë¥ã¸½¾Ý¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì³¤¾å¤Ç¤ÏÀÑÍð±À¤ÎÈ¯À¸¤¬Â¿¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1·îÃæ½Ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÃÏµå¤òÅì¸þ¤¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È°ì¼þ¤·¤Æ¤¤¤ëÀÑÍð±À¤ÎÈ¯À¸¤òÂ¿¤¯¤¹¤ë¸½¾Ý¢¨3¤¬ÂÀÊ¿ÍÎÀ¾Éô¤ËÅþÃ£¤·¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì³¤¾å¤ÇÀÑÍð±À¤ÎÈ¯À¸¤¬¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿ÊÐÀ¾É÷¤ÎÂç¤¤Ê¼Ø¹Ô¤¬ËÌÅì¤ØÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥é¥¹¥«ÉÕ¶á¤ÇÆ°¤¤ÎÃÙ¤¤Í¥Àª¤Ê¹âµ¤°µ¢¨4¤¬È¯Ã£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¢¥é¥¹¥«ÉÕ¶á¤Ç¤Î¹âµ¤°µ¤ÎÈ¯Ã£¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢ÂÐÎ®·÷¤ÈÀ®ÁØ·÷¤È¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤â´ØÍ¿¤·¤¿·ë²Ì¡¢¹â°ÞÅÙÁ´ÂÎ¤ÇÊÐÀ¾É÷¤Î¼Ø¹Ô¤¬Âç¤¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹âµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¡¢Éé¤ÎËÌ¶Ë¿¶Æ°¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìËÌÃÏÊýËÌÉô¤ÎÂçÀã¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©²¤ÎÆüËÜ³¤¤Î³¤¿å²¹¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊý¤«¤é»³±¢ÃÏÊý¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î½ê¡¹¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿Ã»´ü´Ö¤ÎµÏ¿Åª¤Ê¹ßÀã¤Ï¡¢JPCZ(ÆüËÜ³¤´¨ÂÓµ¤ÃÄ¼ýÂ«ÂÓ)¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¢¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼êË¡¤òÍÑ¤¤¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Êµ¤¸õÊÑÆ°Í½Â¬ÀèÃ¼¸¦µæ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¹çÆ±¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢1·î²¼½Ü¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÂçÀã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ®ÊóÅª¤ËÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¢¨5¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤ëµ¤²¹¤ä³¤ÌÌ¿å²¹¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Î¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¿·³ã¸©¤Ë¤«¤±¤ÆÌó7%Áý²Ã¤·¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌó7%¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 ËÌ¶Ë¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤ÎÆî¤Î±ï¤ò¿á¤¯¶¯¤¤À¾É÷¡£
¢¨2 µ¤°µ¤ÎÊ¿Ç¯º¹¤ÎÉä¹æ¤¬¡¢ËÌ¶Ë°è¤ÈÃæ°ÞÅÙÂÓ¤ÇµÕ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼þ´üÅª¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤òËÌ¶Ë¿¶Æ°¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ËÌ¶Ë°è¤¬¹âµ¤°µ¡¢Ãæ°ÞÅÙÂÓ¤¬Äãµ¤°µ¤Î¾ì¹ç¤òÉé¤ÎËÌ¶Ë¿¶Æ°¤È¸Æ¤Ó¡¢ÆüËÜ¤Ê¤ÉÃæ°ÞÅÙ¤Ë´¨ÇÈ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¢¨3 Ç®ÂÓ°è¤ÎÀÑÍð±À¤ÎÈ¯À¸¤¬Â¿¤¤ÎÎ°è¤¬¡¢30¡Á60Æü¤Î¼þ´ü¤Ç»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÅì¿Ê¤¹¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢ÀÖÆ»µ¨ÀáÆâ¿¶Æ°¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨4 ¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¹âµ¤°µ¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÊÐÀ¾É÷¤ÎÂç¤¤Ê¼Ø¹Ô¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ë¡£Âçµ¤¤ÎÎ®¤ì¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢1¡Á¿ô½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ê¿Ç¯¤«¤éÂç¤¤¯ÊÐ¤Ã¤¿Å·¸õ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¢¨5 Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Èµ¤¾Ý¸¦µæ½ê¤¬¤³¤ÎÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»È¯É½¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯¤Î²Æ¸åÈ¾°Ê¹ß¤Î¡Ö¾¯±«¡×¤ÎÆÃÄ§¤ÈÍ×°ø
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯²Æ¸åÈ¾°Ê¹ß¡¢ÅìÆüËÜ¡ÁÀ¾ÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¾¯±«¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÅ·¸õ¤ÎÆÃÄ§¤ÈÍ×°ø¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Úºò²Æ¤Î¸åÈ¾°Ê¹ß¡¢¶å½£¡ÁÅìÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Î¹ÈÏ°Ï¤Ç¸²Ãø¤Ê¾¯±«¤¬·ÑÂ³¡Û
ÆÃÄ§¡ 8¡Á2·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤¬Ê¿Ç¯¤Î50¡Á60%Á°¸å¤È¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¾¯±«¤¬·ÑÂ³
¢ 11¡Á1·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯¤Î30¡Á40%Á°¸å¤È¡¢°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤ÏµÏ¿Åª¤Ê¾¯±«¤Ë
Í×°øµ ÆüËÜ¤ÎÆî³¤¾å¤«¤é¿å¾øµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤¬»ýÂ³
¶ ËÜ½£¤ÎÆî´ß¤òÄÌ²á¤¹¤ëÄãµ¤°µ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿
º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢ 2·î¤Î½ª¤ï¤ê¤«¤éÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸þ¤³¤¦1¤«·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ºò²Æ¤Î¸åÈ¾°Ê¹ß¡¢¶å½£¡ÁÅìÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÇµÏ¿Åª¤Ê¾¯±«¤¬·ÑÂ³¤·¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
8·îÃæ½Ü¡Á10·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê¶¯¤Þ¤Ã¤¿°¡Ç®ÂÓ¹âµ¤°µ¤ÎÀªÎÏ²¼¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Äãµ¤°µ¤äÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½©±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¤«¤Ê¤êÃÙ¤¤10·î²¼½Ü¤Ë¸½¤ì¡¢±Æ¶Á¤·¤¿´ü´Ö¤âÃ»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
11·î°Ê¹ß¤Ï¡¢°ÜÆ°À¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ëÆü¤äÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢Äãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ò¤Û¤È¤ó¤É¼õ¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÇ®ÂÓ°è¤Î³¤ÍÎ¤Î¾õ¶·¤¬¥é¥Ë¡¼¥Ë¥ã¸½¾Ý¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÉÕ¶á¤ÇÀÑÍð±À¤ÎÈ¯À¸¤¬Â¿¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ°è¤ÇÀÑÍð±À¤ÎÈ¯À¸¤¬Â¿¤¤¤È¤¤ÎÆüËÜÉÕ¶á¤ÎÂçµ¤¤ÎÎ®¤ì¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏÃÈ¸õ´ü¤È´¨¸õ´ü¤Ç°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÈ¸õ´ü¤ÏÆüËÜÉÕ¶á¤Ç°¡Ç®ÂÓ¹âµ¤°µ¤ò¶¯¤á¤ÆÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¡¢´¨¸õ´ü¤ÏÆüËÜ¤Î¤Ï¤ë¤«Æî³¤¾å¤ÈÅì³¤¾å¤ÇÄãµ¤°µ¤ò¶¯¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ç¤ÏËÌ´ó¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤¯¡¢Æî¤«¤é¤Î¼¾¤Ã¤¿µ¤Î®¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
