【ワシントン＝池田慶太、坂本幸信】米国のトランプ大統領は３日、自身のＳＮＳで、イラン近海のホルムズ海峡を航行するタンカーに対して米海軍による護衛の提供を検討する考えを示した。

米国などとイランの攻撃の応酬が続く中、海運の停滞による世界のエネルギー供給の混乱を抑える狙いだ。

トランプ氏は投稿で「米海軍は必要に応じて、できるだけ早くホルムズ海峡を通過するタンカーの護衛を開始する。何があろうと、米国は世界へのエネルギーの自由な流れを確保する」と強調した。

米海軍は１９８０年代、イランの攻撃に備えてペルシャ湾でタンカーの護衛を行った経緯がある。投稿に先立ち、トランプ氏はホワイトハウスで記者団に、イラン攻撃に伴う原油価格上昇について「少しの間、多少高くなるだろうが、これが終われば以前より下がると信じている」と語った。

投稿でトランプ氏は、政府系機関の米国際開発金融公社（ＤＦＣ）に対し、ペルシャ湾を航行する船会社を対象に保険を提供するように命じたことも明らかにした。保険会社が提供する船舶戦争保険は打ち切りや保険料引き上げといった影響が出ており、全ての船会社を対象に「非常に妥当な価格で、保険と保証を提供する」と強調した。ＤＦＣは、ロシアによるウクライナ侵略に際しても戦争保険市場を支援した。

米軍とイスラエル軍は３日もイラン各地への攻撃を続けた。トランプ氏は記者団に、イランの海軍、空軍、防空能力の「ほぼ全てが破壊された」と主張した。

イランの新指導部については、「我々が考えていた人物のほとんどは死んでしまった」と述べた。体制内からの選出が妥当との考えを示しつつ、「最悪のシナリオは前任者のような悪い人物が権力を握ることだ。それも起こりうる」との認識を示した。