2月の月間最優秀新人賞にスパーズのハーパー、ホーネッツのカニップルが選出

3月4日（現地時間3日、日付は以下同）。NBAは2026年2月の月間最優秀新人賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはサンアントニオ・スパーズのディラン・ハーパー（初選出）、イースタン・カンファレンスでは4カ月連続でシャーロット・ホーネッツのコン・カニップルが選ばれた。

2025年のドラフト全体2位でスパーズから指名された196センチのガードは、2月を11戦無敗で終えたチームでローテーション入り。10試合の出場で平均25.2分12.5得点3.9リバウンド4.9アシスト、フィールドゴール成功率55.4パーセントを記録。

一方のカニップルは、2月に200得点を超えた唯一のルーキーとなった。新人最多の月間平均21.5得点に5.7リバウンド2.7アシスト、フィールドゴール成功率50.3パーセント、3ポイントシュート成功率48.5パーセント（平均4.5本成功）をたたき出した。

また、4カ月連続の月間最優秀新人賞はフランチャイズ史上初。リーグ全体でも2022－23シーズンのパオロ・バンケロ（オーランド・マジック）以来初となった。

3日を終えて、ハーパーが所属するスパーズはウェスト2位の43勝17敗、カニップルがプレーするホーネッツはイースト10位の30勝31敗を残している。2月の月間最優秀新人賞の候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2026年2月の月間最優秀新人賞候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス



エース・ベイリー（ジャズ）



クーパー・フラッグ（マーベリックス）



マクシーム・レイノー（キングス）



ジャボン・スモール（グリズリーズ）

・イースタン・カンファレンス



VJ・エッジコム（シクサーズ）



ウィル・ライリー（ウィザーズ）



ノーラン・トラオレ（ネッツ）

【動画】2月にハーパーが決めた好プレー集はこちら！





