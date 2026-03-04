「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日正午現在でジャパンエレベーターサービスホールディングス<6544.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



３日の東証プライム市場で、Ｊエレベータが続落。同社は独立系のエレベーター・エスカレーターメンテナンス会社で、高品質のメンテナンスサービスを安価に提供できることから、業績は拡大基調を続けている。２６年３月期の連結営業利益は前期比２２．９％増の１０６億円の見通し。２７年３月期も増益が予想され、連続最高益更新が見込まれている。設置から長期間が経過したエレベーターは多く、リニューアル需要も予想されている。株価は昨年７月に２１５７円５０銭の高値をつけた後は調整局面にあるが、足もとでは再上昇期待も強まっている。



出所：MINKABU PRESS