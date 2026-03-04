パンパシＨＤが３日ぶり反発、新業態「ロビン・フッド」第１号店を４月オープンへ

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス<7532.T>が３日ぶりに反発している。同社は３日、新業態「驚楽（きょうらく）の殿堂 ロビン・フッド」の第１号店として、「ロビン・フッド甚目寺店（じもくじ店）」（愛知県あま市）を４月２４日にオープンすると発表しており、新業態への期待から買われているようだ。



「ロビン・フッド」は、ユニーのもつ生鮮調達力と、ドン・キホーテが得意とする非食品におけるトレンドとニーズを最適化した品揃えに、「驚安ＤＮＡ」を掛け合わせた生活商圏での毎日使いを目指す食品強化型の新業態。普通のスーパーよりも買い物が楽で、ドン・キホーテのように楽しく買い物ができる「スーパーみたいで、スーパーじゃない」店舗として展開する予定で、２６年６月期に５店舗をオープンし、２７年６月期には首都圏へ拡大する方針。更に３５年までに２００～３００店舗に拡大を計画している。



出所：MINKABU PRESS