『anan』の公式SNSにて、Snow Manの佐久間大介が表紙を飾る『anan』2486号の中吊り広告ビジュアルが解禁され、話題を集めている。

【画像】佐久間大介『anan』中吊り＆表紙ビジュアル

■佐久間大介、ピンクヘア×絵画のようなビジュアル

ピンクヘアの佐久間は、素肌にグレーのジャケットをまとい、胸元を大胆にのぞかせた装い。フリルカラーを合わせたエレガントなスタイリングで、白い花束を肩に担ぐように持つ。

前髪をはらりと落とし、まっすぐカメラを見つめる鋭い眼差しが印象的で、まるで絵画のような高貴な雰囲気をまとったビジュアルに仕上がっている。

同号では、アクション映画さながらの躍動感あふれる姿も掲載。静と動が同居する“佐久間節”ともいえるグラビアが展開されるという。

ファンからは「美しすぎて言葉が出ない」「圧倒的美」「芸術的すぎる」「どこの国の王子？」「また狩る目してる」「色気ダダ漏れ」「ほんと高貴な絵画のよう」といった声が寄せられている。

■表紙ではバキバキ腹筋を披露

なお、同号の表紙も佐久間が飾っており、ジャケットから見事に割れた腹筋を披露している。