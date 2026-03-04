4日13時現在の日経平均株価は前日比2061.55円（-3.66％）安の5万4217.50円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は106、値下がりは1471、変わらずは12と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均マイナス寄与度は386.4円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が272.75円、東エレク <8035>が184.51円、ファナック <6954>が71.87円、フジクラ <5803>が63.68円と続いている。



プラス寄与度トップはソニーＧ <6758>で、日経平均を12.70円押し上げている。次いでベイカレント <6532>が9.19円、バンナムＨＤ <7832>が6.62円、任天堂 <7974>が6.25円、セコム <9735>が5.55円と続く。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇はその他製品の1業種のみ。値下がり1位は石油・石炭で、以下、非鉄金属、ガラス・土石、鉱業、銀行、機械と並ぶ。



※13時0分3秒時点



