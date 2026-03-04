¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡ÙÅìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ì!
Åìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¡ÖPROJECT R.E.D.¡×¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âè1ÃÆºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡¢¡ÖÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï Ëè½µÆüÍËÆü9:30¡ÁÊüÁ÷Ãæ)¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¡¢2026Ç¯3·î10Æü¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¡£
Åìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¤ËºÇ¿·ÆÃ»£¥·¥ê¡¼¥º¡ÖPROJECT R.E.D. ¥ë¡¼¥à¡×¤¬ÃÂÀ¸
º£²ó¤è¤êÅìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1ÃÆºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡×¤ÎÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÉÌÌ¤ä¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¿ï½ê¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à¡£
2025Ç¯ÅÙ¥Ò¡¼¥í¡¼¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à ¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¥ë¡¼¥à¡×¥¤¥á¡¼¥¸
2025Ç¯ÅÙ¥Ò¡¼¥í¡¼¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à ¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¥ë¡¼¥à¡×¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¥¤¥á¡¼¥¸
½ÉÇñ¼Ô¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡È¥®¥ã¥Ð¥ó¡¦¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡É¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸±ÇÁü¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡×¤Î»ý¤Áµ¢¤ê¥°¥Ã¥º¡¢µÒ¼¼Æâ¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥°¥Ã¥º(»ý¤Áµ¢¤êÉÔ²Ä)¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ÖÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡×¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤ÎÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥º¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó1²ó·ô¤ò1¿Í2ËçÉÕÂÓ¤·¡¢µÒ¼¼Æâ¤Ç¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤·¤Æ·ÊÉÊ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë´ë²è¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
»ý¤Áµ¢¤ê¥°¥Ã¥º¥°¥Ã¥º¥¤¥á¡¼¥¸ ¢¨¼Ì¿¿¤Ï4Ì¾¤ÇÍøÍÑ»þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
µÒ¼¼Æâ¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥°¥Ã¥º¥¤¥á¡¼¥¸
¤Ê¤ª¡¢ÆüÄø¤Ë¤è¤êÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¥·¥¢¥¿¡¼G¥í¥Ã¥½¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡×¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ç¡¼¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ØÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ï¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó1²ó·ô¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£
ËÜ¥×¥é¥ó¤Ï2026Ç¯4·î10Æü¡Á6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢Í½Ìó³«»Ï¤Ï2026Ç¯3·î10Æü10»þ¤«¤é¡£1Æü1¼¼¸ÂÄê¤Ç¡¢µÒ¼¼¥¿¥¤¥×¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ë¡¼¥à ¥Õ¥©¡¼¥¹¡¢¹¤µ51Ö¤Î¶Ø±ì¼¼¡£¥Ù¥Ã¥É¤Ï¾ï»þ3ÂæÀßÃÖ¤·¡¢ºÇÂç4Ì¾¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£ÎÁ¶â¤Ï1Çñ1¼¼2Ì¾ÍøÍÑ»þ¤Ç1¿Í34,770±ß¡Á¡¢3Ì¾ÍøÍÑ»þ¤Ç1¿Í27,370±ß¡Á¡¢4Ì¾ÍøÍÑ»þ¤Ç1¿Í22,470±ß¡Á¤Ç¡¢¼¼ÎÁ¡¦Ä«¿©¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦½ôÀÇ¹þ¤ß¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Ï14»þ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ï11»þ¡£
µÒ¼¼¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥í¥¢¤Ç¤Ï¡¢43³¬¤ÎºÇ¾å³¬¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸&¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È ¥«¥Õ¥§¡×¤Ë¤Æ7»þ¡Á10»þ(¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼9»þ30Ê¬)¤Þ¤ÇÄ«¿©¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢µÒ¼¼ÆâÎäÂ¢¸Ë¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤òÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Ï2³¬¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥í¥¢ÀìÍÑ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ë¤Æ14»þ¡Á18»þ¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢»þ´Ö³°¤Ï1³¬¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
Åìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¤ËºÇ¿·ÆÃ»£¥·¥ê¡¼¥º¡ÖPROJECT R.E.D. ¥ë¡¼¥à¡×¤¬ÃÂÀ¸
º£²ó¤è¤êÅìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1ÃÆºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡×¤ÎÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÉÌÌ¤ä¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¿ï½ê¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à¡£
2025Ç¯ÅÙ¥Ò¡¼¥í¡¼¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à ¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¥ë¡¼¥à¡×¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¥¤¥á¡¼¥¸
½ÉÇñ¼Ô¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡È¥®¥ã¥Ð¥ó¡¦¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡É¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸±ÇÁü¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡×¤Î»ý¤Áµ¢¤ê¥°¥Ã¥º¡¢µÒ¼¼Æâ¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥°¥Ã¥º(»ý¤Áµ¢¤êÉÔ²Ä)¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ÖÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡×¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤ÎÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥º¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó1²ó·ô¤ò1¿Í2ËçÉÕÂÓ¤·¡¢µÒ¼¼Æâ¤Ç¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤·¤Æ·ÊÉÊ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë´ë²è¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
»ý¤Áµ¢¤ê¥°¥Ã¥º¥°¥Ã¥º¥¤¥á¡¼¥¸ ¢¨¼Ì¿¿¤Ï4Ì¾¤ÇÍøÍÑ»þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
µÒ¼¼Æâ¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥°¥Ã¥º¥¤¥á¡¼¥¸
¤Ê¤ª¡¢ÆüÄø¤Ë¤è¤êÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¥·¥¢¥¿¡¼G¥í¥Ã¥½¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡×¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ç¡¼¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ØÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ï¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó1²ó·ô¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£
ËÜ¥×¥é¥ó¤Ï2026Ç¯4·î10Æü¡Á6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢Í½Ìó³«»Ï¤Ï2026Ç¯3·î10Æü10»þ¤«¤é¡£1Æü1¼¼¸ÂÄê¤Ç¡¢µÒ¼¼¥¿¥¤¥×¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ë¡¼¥à ¥Õ¥©¡¼¥¹¡¢¹¤µ51Ö¤Î¶Ø±ì¼¼¡£¥Ù¥Ã¥É¤Ï¾ï»þ3ÂæÀßÃÖ¤·¡¢ºÇÂç4Ì¾¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£ÎÁ¶â¤Ï1Çñ1¼¼2Ì¾ÍøÍÑ»þ¤Ç1¿Í34,770±ß¡Á¡¢3Ì¾ÍøÍÑ»þ¤Ç1¿Í27,370±ß¡Á¡¢4Ì¾ÍøÍÑ»þ¤Ç1¿Í22,470±ß¡Á¤Ç¡¢¼¼ÎÁ¡¦Ä«¿©¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦½ôÀÇ¹þ¤ß¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Ï14»þ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ï11»þ¡£
µÒ¼¼¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥í¥¢¤Ç¤Ï¡¢43³¬¤ÎºÇ¾å³¬¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸&¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È ¥«¥Õ¥§¡×¤Ë¤Æ7»þ¡Á10»þ(¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼9»þ30Ê¬)¤Þ¤ÇÄ«¿©¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢µÒ¼¼ÆâÎäÂ¢¸Ë¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤òÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Ï2³¬¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥í¥¢ÀìÍÑ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ë¤Æ14»þ¡Á18»þ¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢»þ´Ö³°¤Ï1³¬¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£