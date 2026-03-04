「今日好き」出身美女、ほぼすっぴんの薄メイクで甥と遊ぶ姿公開「レベチで可愛すぎる」「雰囲気変わる」の声
【モデルプレス＝2026/03/04】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来（つちや・せいら）が3月3日、自身のInstagramを更新。薄メイク姿を公開し、話題となっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
◆土屋惺来「すっぴんに近い薄メイク」披露
土屋は「この日はほぼすっぴんに近い薄メイク」とつづり、写真を投稿。アイラインなどを極力抑えたナチュラルなメイクに大きめのメガネをかけ、白のワッフル生地に肩から腕にかけて黒のラインが入った服を合わせている。カメラに向かってニッコリと笑顔を見せる土屋は「甥っ子と沢山遊んで楽しかったなあ」と続け、甥っ子との密着動画も公開している。
◆土屋惺来の投稿に反響
この投稿に「薄メイクでも美をキープしてて凄い」「雰囲気変わる」「甥っ子くんとの写真は癒やし」「メガネが似合ってる」「大人っぽい」「レベチで可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
