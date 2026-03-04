INI、新ビジュで世界観一変 “青春”体現した姿にファン歓喜「過去イチの透明感」「ギャップ」【PULSE】
【モデルプレス＝2026/03/04】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が4月22日にリリースする8TH SINGLE『PULSE（読み：パルス）』のビジュアルが続々と公開中。これまでのイメージを鮮やかに塗り替える爽やかな新ビジュアルに、大きな注目が集まっている。
【写真】INI、サプライズに涙
今作のキャッチコピーは、「Feel My PULSE - 共鳴する青春の鼓動-」。『PULSE』は「“今”を駆けるINIが、感覚的で自由な音楽性と時代感性で“今”を生きる青春世代の不安や痛みへと寄り添い共鳴。青春の脈拍が重なり合う時、それは大きな生きる鼓動となる」というテーマの作品となっている。
今回解禁された「FOREVER YOUNG ver.」のビジュアルでは、柔らかな光が差し込む中、11人のラフで自然体な瞬間をカット。これまでの力強くハードな世界観から一転、どこか儚くも眩しい等身大の青春を体現したクールなビジュアルが炸裂している。
このコンセプトフォトに、MINI（ファンネーム）からはSNS上で絶賛の声が続々。「過去イチの透明感」「こういうINIを待ってた！」「ゴリゴリなテイストも最高だけど、この爽やかさは反則」「ずっと眺めていられる」「このギャップに抜け出せない」などの声が。これまでの魅力に“瑞々しさ”が加わったINIが、本作でどのような新しい音楽を届けてくれるのか、期待が高まる。（modelpress編集部）
