長谷川理恵「ワイン好きにはたまらない」“プロ級”手作りアンティパストが話題「お店の品かと」「美味しいに間違いない」の声
【モデルプレス＝2026/03/04】モデルの長谷川理恵が3月3日、自身のInstagramを更新。シェフに習ったという手料理を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】52歳ママモデル「お店の品かと」白身魚がのった“プロ級”アンティパスト
長谷川は「シェフから教わったアンティパスト シリーズ」とつづり、写真を投稿。「ワイン好きにはたまらない」という習った料理9品のうち、白身魚の切り身の上に乗せたパセリがアクセントになっているものや、鶏ハムと大葉を交互に並べ、ソースをかけたものなどを披露している。また「まだまだレパートリー増やせる」と今後への期待を記している。
この投稿に「プロ並み」「お店の品かと思いました」「美味しいに間違いない」「ワインとペアリングしたい」「料理上手」「食べてみたい」「レシピ知りたい」などと反響が集まっている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
