大地真央、驚きの目玉焼きアート10作公開「想像以上の絵心」「ネーミングが最高」と反響
【モデルプレス＝2026/03/04】女優の大地真央が3月3日、自身のInstagramを更新。目玉焼きアートを披露し、注目が集まっている。
【写真】70歳ベテラン女優「想像以上の絵心」目玉焼きに描いた“鯉のぼり”
大地は、以前からSNSで度々披露している目玉焼きアートを投稿。「おっ久しぶりです〜 目玉焼きオリジナルアート 10連続」と元気いっぱいにつづり、様々な形に焼けた卵2個の目玉焼きにケチャップで絵を描いた写真を披露した。「ほんまでっか！？」「季節外れの 鯉のぼり」「ヘ〜イ ベイビー I’m花輪」「私はピカチュウじゃないです」などとタイトルを付けた個性あふれる10作を公開している。
この投稿に「可愛すぎてびっくり」「ネーミングが最高」「想像以上の絵心」「新作待ってました」「可愛らしい目玉焼き」「ユニークで食べるのもったいない」「センスに脱帽」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆大地真央、目玉焼きアート公開
◆大地真央の投稿に反響
