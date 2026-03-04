すみれ、美脚際立つミニスカゴルフウェア姿に絶賛の声「健康的な美しさ」「ブラックコーデおしゃれ」
【モデルプレス＝2026/03/04】モデルのすみれが3月3日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのゴルフウェア姿を公開した。
【写真】石田純一の35歳美人娘「健康的な美しさ」ミニスカゴルフウェアで美脚スラリ
ゴルフアパレルのイベントに出演したことを報告したすみれは、ゴルフウェア姿を公開。キャップにアウター、インナートップス、ミニスカートを黒で揃えたコーディネートで、ハイソックスを履いたスラリとした脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「ブラックコーデおしゃれ」「美脚」「健康的な美しさ」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】石田純一の35歳美人娘「健康的な美しさ」ミニスカゴルフウェアで美脚スラリ
◆すみれ、ミニスカゴルフウェア姿公開
ゴルフアパレルのイベントに出演したことを報告したすみれは、ゴルフウェア姿を公開。キャップにアウター、インナートップス、ミニスカートを黒で揃えたコーディネートで、ハイソックスを履いたスラリとした脚を見せている。
◆すみれの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ブラックコーデおしゃれ」「美脚」「健康的な美しさ」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】