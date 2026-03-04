こ、こりゃ便利ーーッ！【ダイソー】可愛い・使える・安い！「QOL爆上げアイテム」

【ダイソー】では、便利なだけでなく可愛さにもこだわったアイテムが続々と登場しています。日常アイテムを可愛くアップデートすることで、気分も前向きになり、QOLまでアップする予感！ 今回は編集部のおすすめをピックアップしたので、この機会にぜひチェックしてみて。

レトロ可愛いファー風スマホストラップ

【ダイソー】「差込シート付スマホストラップ」\330（税込）

平成レトロを感じさせる、ファー風素材のスマホストラップ。アクセサリー感覚で楽しめるデザインで、コーデのワンポイントにぴったりです。可愛い見た目でテンションを上げつつ、スマホの落下や紛失対策にも役立つのがうれしいところ。差込シートまで付いてこの価格というコスパの高さも見逃せないポイントです。

ハートモチーフでメガネの持ち運びもキュートに

【ダイソー】「マグネットフック」\220（税込）

ハート型デザインがさりげない可愛さを演出するマグネットフック。カバンや鍵に付けて、トレンドのチャーム感覚で楽しめる便利グッズです。内蔵マグネットのおかげで、メガネや帽子などの小物を引っ掛けられるところがGOOD。カラビナも付いているのに\220（税込）とプチプラです。

Writer：Anne.M