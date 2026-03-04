深夜、ミルクを欲して泣く娘のために準備していると「手際が悪いな」夫が放った『無神経な一言』にプツン

育休中のワンオペ育児で心身ともに追い詰められていた女性。

心の拠りどころでもある夫からの労いの言葉も減り、当たり前のように過ぎる毎日。

そんななか、夫の何気ない一言が胸に突き刺さることに……。

今回は筆者の友人から聞いたエピソードをご紹介します。

ワンオペ育児

第一子を出産後の育休中、私はほぼ24時間娘と二人きりで過ごしていました。

夫婦どちらの実家からも遠く離れた地に住んでいることもあり、遠方の実家には頼れず、退院後から始まった過酷なワンオペ育児。泣き止まない娘、細切れの睡眠、自分の食事さえままならない日々……。

「お願い、何が嫌なの……？」

娘が寝てもSNSで育児情報を検索し続けるほど、私の心は追い詰められていました。

娘が生後2か月を迎えるころには、心も体も限界に近づいていたのです。

心の支えのはずの夫

そんな生活の中でも、遅くまで働く夫に弱音は吐けませんでした。

産前は大好きで心の拠りどころだった夫。

しかし、いつしか感謝の言葉は消え、「育児は私がやって当たり前」という空気が家庭を支配するようになったのです。

ワンオペ育児がスタートした当初こそ、夫は労いの言葉をたくさんかけてくれていました。

睡眠時間を削って用意した食事さえ無言で食べられる日々。

「私だって精一杯なのに」という思いが溜まっていきました。

限界

そんなある夜、娘がミルクを欲しがって激しく泣き出したことがありました。

寝ぼけまなこのまま慌てて準備していると、別室で寝ていた夫がムスッとした表情でこう言ってきたのです。

「手際が悪いなあ」

「早めに気づいてあげれば泣かせなくて済むのに」