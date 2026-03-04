クチュール、ガーリー、カラフルなど【人気東京ブランドが提案】2026年春夏トレンドキーワード6選

2026年春夏シーズンのファッショントレンドは全体にポジティブな気分に彩られています。主なテイストはクチュールやロマンティック、ガーリー、スポーティー、カラフルなど。いずれも春からのおしゃれモチベーションを押し上げてくれそう。東京の人気ブランドが披露したランウェイルックから、新トレンドを読み解いていきましょう。

キーワード1）デイリークチュール 日常に特別感を

HARUNOBUMURATA 2026年春夏コレクション

普段着とドレッシー服を交わらせるような服作りが広がってきました。気取らないクチュール感が薫り、デイリールックを格上げしてもらえます。自分流応用プラントしては、手持ちのフォーマルウエアを、日ごろの街中コーディネートに役立てるのも一案です。

「HARUNOBUMURATA（ハルノブムラタ）」のワンピースは、襟回りがシャツライクで、下へ向かうに従ってドレス感が高まる融合型です。流麗なパターンメーキングが光ります。ファーストリテイリンググループのブランド「PLST（プラステ）」でウィメンズラインのクリエイティブディレクターを務める村田晴信氏ならではのクチュール仕立て。前後左右のアシンメトリーが流れ落ちるようなシルエットに導きました。

キーワード2）ロマンティックセンシュアル 官能美で自己肯定感

FETICO 2026年春夏コレクション

ほのかに妖艶さを帯びた装いが支持を広げています。異性にこびるのではなく、自己肯定感を高めるようなスタイリング。ロマンティックなムードとセンシュアル（官能的）な風情をミックスするのがポイントです。

あでやかな赤のニットトップスはレーシーな網目越しに素肌がうっすらとのぞきます。毎日ファッション大賞新人賞・資生堂奨励賞を2025年度に受賞した、フェティッシュな演出に強みを持つデザイナー、舟山瑛美氏が手がけるブランド「FETICO（フェティコ）」らしいルックです。ボディーにぴったりしているように見えながらニットならではの優しい肌当たり。ボトムスはしなやかな落ち感を宿した、花柄のスカートで合わせ、フェミニン感を高めました。

キーワード3）ガーリーアーティー かわいいをアートライクに

pillings 2026年春夏コレクション

控えめなガーリー感をまとう提案が大人女性向けに相次いでいます。甘く幼く見せるのではなく、アートっぽさやコケット感を漂わせながらも、きれいめに整える着方です。やさしげなキャラクターやあざとくない雰囲気を印象づけられます。

淡いピンクのニットトップスは編み目が詰まりすぎていないかぎ針編みが柔和な表情を引き出しました。村上亮太氏が手がける、手仕事のニット技法が得意な「pillings（ピリングス）」らしい風合いです。適度なたわみが穏やかなムードを寄り添わせました。スカートのウエストは、脱ぎかけのようにゆるく落としています。アートライクなたたずまいを備えつつ、大人感も漂わせました。

キーワード4）オフィスクラッシュ シュルレアリスム風の解体・変形

KEISUKEYOSHIDA 2026年春夏コレクション

見慣れたオフィスルックの書き換えが進んでいます。ありきたりのシャツ & スーツ姿をひとひねり。芯の強さや抑えた主張を醸し出すスタイリングです。大人女性のワークスタイルに新風を送り込んでいます。

ジャケットはパンツのディテールを取り入れ、ベルトループまで配したユニークなデザイン。まるでシュルレアリスム絵画のような視覚的トリックです。既存服の解体や変形を巧みに操る吉田圭佑氏の「KEISUKEYOSHIDA（ケイスケヨシダ）」ならではの、ひねりを感じさせる仕掛け。襟が立ったままのシャツは袖丈がトゥーマッチなほどにロング。一方、ボトムスは端正なピンストライプ柄のタイトスカート。整然さとずれのバランスが、オンリーワンの着映えへと導いています。

キーワード5）スポーティードレッシー アクティブとエレガントの掛け算

AKIKOAOKI 2026年春夏コレクション

動きやすく快適な服を望むニーズが一段と強まってきました。スポーティー服はあっさりして見えがちだから、エレガンスを加味して上品に整えるのが今の流儀。気負わないエフォートレス感をまとえるのも、この着方の魅力です。

スウェットパーカは両袖を取り外し、フロントで結べるウィットに富んだデザイン。センシュアルなムードへとユニフォームウェアを読み替えるのが巧みな青木明子氏の「AKIKOAOKI（アキコアオキ）」らしいアプローチです。薄いピンクのエレガントなドレスに重ねることで、アクティブさと優美さをクロスオーバー。軽やかなレイヤードスタイルに仕上げています。スポーティーなスウエットと繊細なドレスという相反する素材が響き合い、装いに奥行きのあるコントラストを生み出しました。

キーワード6）カラフルレイヤード 気持ち弾む色ミックス

någonstans 2026年春夏コレクション

気持ちを自ら盛り上げるような「高揚感ファッション」が人気を集めています。手軽に試しやすいのは、複数の色を響き合わせる着こなし。レイヤードとミックスすれば、立体感もアップ。薄着の時期でも適度なポジティブ感をまとめます。

パステルピンクのシャツに、イエローのシャツを重ねる大胆なスタイリング。襟元と裾をダブルでのぞかせ、重層的な表情を引き出しました。シャツを2枚重ねする着こなしは、新たなトレンドとして浮上。パステルグリーンのパンツを合わせ、涼やかなカラーハーモニーを演出。ディレクターの植田みずき氏が2018年にスタートした「någonstans（ナゴンスタンス）」は巧みなレイヤードと洗練された色使いで人気。実用的で快適な着心地にも定評があります。

6つのトレンドは使い勝手に優れているから、その日のマインドや行先次第で自在によりどりみどりが叶いそう。つまみ食い感覚で取り入れれば、自分好みのスタイリングに役立つはず。装いの面からも春気分を盛り上げていきましょう。

ファッションジャーナリスト 宮田理江